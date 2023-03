Review: Demeo PSVR2

Een nieuw systeem zoals de PlayStation VR2 gaat altijd gepaard met een groot aantal launch games. Demeo is een game welk sinds de eerste dag speelbaar is in Sony haar virtuele realiteit. De PlayStation VR2 heeft wel meerdere spellen tijdens de release welk qua grafische kracht waarschijnlijk indrukwekkender zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan Gran Turismo 7. Toch ben ik van mening dat consumenten niet moeten slapen op Demeo en in deze review ga ik jullie uitleggen waarom.

Kijk, ik snap het, wanneer een nieuw systeem uitkomt willen veel consumenten graag de games spelen die er grafisch zo goed mogelijk uit zien. Maar vaak wordt het totaalplaatje vergeten. Demeo brengt namelijk veel naar de virtuele tafel: Crossplay? Check. Mooie graphics? Check. Online gamen tussen zowel VR spelers als niet VR spelers? Check. het geheel in deze game zit ontzettend goed in elkaar en dan zijn we nog niet eens dieper in de game gedoken.

Wat is Demeo?

Want wat is Demeo nou eigenlijk voor game? Het is een strategische game welk veel overeenkomsten heeft met dungeons and dragons. Elke speler kiest een class (of twee, afhankelijk van de game mode) om de wereld te betreden. Elke class heeft haar eigen unieke eigenschappen, wil jij liever vanaf een afstand aanvallen? Of ga je liever de strijdt van dichtbij aan? Magie? Er zijn verschillende mogelijkheden met de karakters en dit bepaald natuurlijk ook de uitkomst van de games.

Wanneer jij een karakter hebt gekozen kun je aan de slag. Je hebt in de game verschillende ‘boeken’ welk voor levels staan en deze bestaan vaak uit een minimale 3 dungeons. Wanneer jij de laatste dungeon bent doorgekomen is de game afgelopen en heeft jouw team gewonnen. Om de game te winnen gebruik je kaarten om:

te healen

enemies te verslaan

te teleporten

enzovoort

Elke kaart in jouw hand heeft dus een unieke eigenschap. Daarnaast beweeg je karakters op een grid systeem en gooi je na het plaatsen van een aanval een dobbelsteen welk, afhankelijk van wat je gooit, het aantal damage doet op de vijand.

VR done right

Het leuke aan deze game in VR spelen is dat je als het ware in het spel kan zitten. Wanneer je de game voor de eerste keer opstart zul je een tutorial volgen en erachter komen dat je doormiddel van de VR controllers jouw camera kan verplaatsen. Zo kun je ver van het bord afzitten om een goed overzicht te krijgen, of in te zoomen om de actie te zien. Dat laatste ziet er erg scherp uit en hoewel de game niet geroemd wordt zoals een Horizon of Gran Turismo is het grafisch toch allemaal meer dan prima in orde.

Het fijne aan de game is dat het te spelen is online met andere mensen die ook een VR bril hebben. Niet alleen die van Sony maar ook de headsets van Meta. Daarnaast kun jij ook nog eens deze game spelen als je helemaal geen VR hebt! Het opzetten van een spel is zo gebeurd doormiddel van een room-code en voor je het weet ben je de hele avond een quest aan het spelen. Een groot persoonlijk voordeel is dat ik deze game uren in VR mode heb kunnen spelen zonder misselijk te worden. Daar waar de game gewoon ontzettend relaxt wegspeelt.

Paar kleine aanmerkingen

Is dan echt alles perfect aan de game? Als je de review tot nu toe hebt gelezen zou je denken van wel. Toch zijn er een aantal dingen aan te merken nog. Zo heb ik in VR mode wel eens een kaart vastgepakt maar niet gespeeld. Toch raakte ik de kaart dan kwijt! Dit is natuurlijk erg jammer als je even tussen je kaarten kijkt om de volgende zet te bepalen en opeens een goeie kaart uit je hand verdwijnt. Ook tijdens het spelen zijn er wel eens disconnects met de persoon waarmee ik online speelde. Wel moet ik hierbij zeggen dat ik niet degene was die geen verbinding meer met de game kreeg. Dus dit zou niet aan de game hoeven liggen. Eigenlijk gaan al mijn potjes erg soepel.

Een ander interessant punt zijn de updates. De game is in 2021 uitgekomen en heeft een Discord server. En hoewel ik echt al sinds ik de PSVR2 heb de game speel en geen enkel potje hetzelfde is. Vraag ik mij af of er nog nieuwe boeken worden toegevoegd. Een zoektocht op het internet leerde mij dat in december een nieuw boek is toegevoegd en dat de game in het nieuwe jaar een PVP mode krijgt, welk je hieronder kunt bekijken. Hopelijk blijft de developer deze game zo goed mogelijk ondersteunen!

Verdict

Het is niet vaak dat ik echt hoop dat een game het qua verkopen goed doet. Dit is wel een game waar ik dit gevoel krijg. Vooral omdat het eigenlijk de game is die ik elke keer opstart al een maand lang sinds ik de headset heb. Demeo is een game als Dungeons en Dragons die ik eigenlijk niet heel erg veel in gaming heb gezien. Is dat omdat ik gewoon niet genoeg andere games uit dit genre ken? Of is Demeo echt uniek in zijn soort? Hoe je het ook went of keert de game zelf zit prima in elkaar en ik hoop dat de game nog lang wordt ondersteund met updates en verbeteringen. Wanneer de laatste bugs eruit zijn is de game zeker een vol Al moet ik zeggen dat op een paar kleine bugs na de game op dit moment eigenlijk al perfect speelt. Geef de game zeker een kans, zelfs als je geen VR headset hebt! Demeo is op de volgende platformen beschikbaar: