Review: AOC U34G3XM

Vandaag hebben wij een speciale review voor jullie, namelijk een 34 inch ultrawide gaming monitor van AOC. We testen deze monitor op de basisspecificaties, gaming performance en gebruikerservaring voor meerdere soorten gebruikers. Laten we kijken naar de AOC U34G3XM/EUA!

AOC staat bekend om een aantal redenen. De eerste zijnde dat ze vrijwel altijd goede kwaliteit monitoren uitbrengen voor een scherpe prijs. Buiten dat is AOC één van de weinige die ook voor de wat lagere budget gamers goede alternatieven biedt. Vandaag kijken we dan ook naar de U34G3XM, een middenklasse ultrawide monitor met zeer goede specificaties voor de prijs van 279 tot 299 Euro.

Wat kan je verwachten?

Laten we allereerst even spieken naar de specificaties van dit ‘schermpje’. De U34G3XM heeft een 34 inch ultrawide formaat met een 21:9 beeldformaat. Dit is een stuk breder dan de normale 16:9. Ultrawide monitoren werden voornamelijk op de markt gebracht met het multitasken als doeleinde, echter is de support vanuit games voor deze formaten steeds normaler geworden, maar daar kom ik later op terug. De monitor heeft een VA-paneel, 1 ms reactiesnelheid, een 144hz verversingssnelheid en een resolutie van 3440 bij 1440 pixels. In de doos zit het gebruikelijke aan kabels, de poot en het scherm zelf. Het in elkaar schroeven van de monitor is vrij simpel en gezien ik niet echt de ruimte voor een poot heb, kan ik ook gelijk vertellen dat deze monitor makkelijk te monteren is op een monitorarm.

Het design van de monitor zelf is subtiel, waar je door de poot pas ziet dat je een gaming scherm op je bureau hebt staan. Het is een vrij robuuste en zware bedoeling en de monitor is bijna 87cm in diagonaal. Qua aansluitingen zitten we ook goed, met 2 HDMI ingangen, een DisplayPort ingang en een aansluiting voor je headset. Ergonomisch gezien draait de monitor, kantelt de monitor en is deze in hoogte verstelbaar. De monitor heeft, buiten de onderzijde, weinig bezels, of randen.

Beeldkwaliteit

Op het eerste oog zie je direct de scherpte van een WQHD resolutie, wat overigens een perfecte resolutie is voor zowel gaming als multitasking, althans voor de meesten. De monitor heeft out-of-the-box een goed contrast en felle kleuren. Als een grafisch ontwerper, gamer, redactielid van intheGame en een YouTube-verdwaler kan ik vast beamen dat de monitor voor alle categorieën aan gebruikers een boel boxjes aantikt. Dat is bij de kwaliteit van het scherm geen uitzondering, ik kan me geen enkele gebruiker voorstellen die hier niets aan heeft, behalve de designers met een kleurenperfectie. het VA paneel heeft niet zo’n sterk contrast als een IPS paneel, omdat IPS panelen vaker meer gericht zijn naar creators en niet naar gamers, maar dat mag de pret niet drukken. VA panelen zijn een heel eind gekomen in de laatste jaren en dat laat AOC hier goed zien. De 144Hz elimineert ook direct alle problemen die je met gamen zou hebben, waaronder ghosting of screen tearing. Gamen was ook echt een soepele ervaring op dit beest van een mid-ranger.

Het scherm heeft backlight bleeding met zwarte of donkere achtergronden, dit is dan ook bijna niet de verhelpen met het gekozen soort paneel, maar mocht dit een normaliter een deal breaker zijn, je merkt het bijna niet, althans niet in mijn exemplaar. De monitor is ook compatible met FreeSync en G-Sync voor jullie videokaartmisbruikers.

Voor de console gamer

Laten we even kijken welke gebruikers het meest baat hebben bij deze monitor. Voor de console gamer ligt het volledig aan welke console je bespeeld. De Nintendo Switch heeft uiteraard geen ultrawide support. Helaas geldt voor de PS5 speler hetzelfde, tot mijn intens grote verbazing. Uiteraard kan je met grote zwarte balken aan de zijkant met die 2 consoles spelen op deze monitor. Als de Switch of PS5 de enige technische fuifjes in huis zijn, dan is een ultrawide waarschijnlijk niet de beste optie. Zijn deze consoles je tweede optie, dan ligt het vooral aan je primaire doeleinden. Xbox gebruikers hebben daarin meer geluk, deze consoles supporten namelijk wel ultrawide. Gezien best veel games tegenwoordig dit ook supporten, zit je met een Xbox wel goed hier!

Voor de PC gamer

PC gamers kunnen echt intens genieten van deze ervaring. Door de 21:9 factor wordt je volledig meegezogen in games. Battlefield voelde echt als een oorlog en er ging best een wereld voor me open. Ook MMORPG gamers krijgen meer ‘real estate’ ervoor terug, door de brede monitor kan je gewoon veel meer zien dan normaal, mits je PC alles ook goed kan bijhouden met renderen natuurlijk. De monitor is getest met games als Spider-Man: Miles Morales, Battlefield 2042, Guild Wars 2, World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Forza Horizon 5 en nog veel meer. Iedere game was een veel intensere ervaring dan met een 16:9 monitor en door de goede specificaties van deze monitor wordt die ervaring alleen nog maar meer naadloos. De monitor is gericht op alle soorten genres en draagt alle specificaties die je nodig hebt.

Voor de creatieveling

Voor de creatieve geesten onder ons de U34G3XM een topper, liggende aan je niche. Als grafisch ontwerper die constant kleurenprecisie nodig heeft zit je zelfs prima, met een SRGB color space van 100% en een Adobe color space van ongeveer 90%. De ruimte die je hebt met een ultrawide is enorm handig voor de ontwerpers met 1000 tabbladen aan inspiratie naast hun Illustrator file. Videobewerkers krijgen ook enorm veel werkplekruimte met een ultrawide en door de WQHD resolutie schaalt alles net wat kleiner, waardoor er nog meer zichtbaar is op je beeld. Het enige waarvan je kan zeggen dat een duurdere monitor beter is, is echt voor de accuratie van de kleuren. Er zijn uiteraard genoeg ontwerpers die niet genoeg hebben aan een monitor als deze. Wanneer jij een Macbook hebt, dan wil je uiteraard een scherm dat even kleurrijk is als je laptopscherm zelf. Maar goed, creatieve mensen zijn dan ook niet de primaire doelgroep en voor het bedrag dat dit scherm kost, mag je al helemaal niet klagen!

Voor de multitasker

De werkpaarden onder ons zullen smullen van de U34G3XM . Door de vele opties om je ogen te beschermen, kan je makkelijk een hele werkdag achter dit scherm zitten zonder last te krijgen van je ogen. En dan is er nog hetgeen dat ik vaker benoemd heb; de resolutie in combinatie met de 21:9 beeldverhouding, genoeg te zien op dit scherm. De menu’s zijn makkelijk te navigeren met de knoppen op de voorkant van de monitor, waardoor je goed kan wisselen tussen profielen en je voorkeuren zo hebt aangepast. Ben jij iemand die thuis werkt en ook graag gamet? Dan is deze monitor sowieso perfect voor jou.

Een betaalbare all-rounder

Al met al is deze AOC U34G3XM een monitor voor elk soort gebruiker die op zoek is naar intensere game-ervaringen, meer schermruimte en een monitor met flink wat specs voor een betaalbare prijs. Als de PS5 en Nintendo Switch je enige doeleinden zijn, dan is een 16:9 monitor misschien beter voor jou. Maar, voor iedere andere gebruiker wordt het niet veel beter dan dit voor de prijs. AOC heeft mij in ieder geval aan het denken gezet om deze monitor aan te schaffen na de review periode! Er zijn wat mindere punten, zoals de backlight bleeding, de grote voet en de kleur daarvan is niet voor iedereen bestemd. We zijn middels wel over de rood-zwart combi heen, denk ik? Buiten dit mierengeneuk is de U34G3XM echt een top monitor voor elk!