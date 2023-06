Fable aangekondigd met nieuwe trailer

Nou, technisch gezien was Fable al aangekondigd, met een korte teaser, wat jaartjes terug. Vandaag werd de game aangekondigd met een unieke trailer. Wat ik van deze trailer vind, dat weet ik nog niet. Maar, ik ben wel enorm blij dat de nieuwe Fable goed aan wordt gekondigd. Check het hier beneden!

Fable was voor mij, net als voor vele anderen, een one-of-a-kind game. Een RPG met quirky storytelling en features, maar toch een captivating buidel aan gameplay. Alle 3 de delen brachten iets unieks, maar humor in combinatie met een morality systeem zorgden voor een geweldige reeks aan games.

Nu is het tijd voor een reboot, een volledig nieuw perspectief op de Fable games. De nieuwe trailer laat nog niet veel zien, maar laten we hopen dat de humor net zo sarcastisch en donker is als vroeger, en dat het morality aspect er ook nog aan vast hangt. Fable wordt ontwikkeld door Playground, onder andere bekend van de Forza Horizon games. Dit is relatief nieuw territorium voor hun, dat wij zijn benieuwd naar Playground’s versie van Fable. Check de trailer hier beneden!

Kijk jij uit naar de nieuwe Fable? Wij in ieder geval wel. Een datum is er nog niet, maar de discussie is geopend op ons Facebook kanaal!