Final Fantasy VII Rebirth toont nieuwe trailer

De Summer Game Fest is zojuist afgelopen en als klap op de vuurpijl is er een nieuwe trailer getoond van Final Fantasy VII Rebirth!

In Final Fantasy VII Remake volgden wij Cloud op zijn avontuur met geheel nieuwe graphics en meer. Nu jaren later is het eindelijk tijd om een nieuwe glimps te geven op wat het volgende hoofdstuk is in misschien wel de meest geliefde Final Fantasy game ooit.

In de game zien we het einde van Final Fantasy 7 Remake deel 1 en een kijkje wat er komen gaat. We horen en zien ook veel delen die we nog herkennen uit het originele spel. Mocht je deze dus nog niet hebben gezien is het aan te raden de trailer te laten voor wat het is voor nu!

Final Fantasy 7 Rebirth komt uit in het begin van 2024 op twee disks. De game komt op dit moment alleen nog maar op de PlayStation 5.