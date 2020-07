Fable reboot aangekondigd voor Series X en Windows 10

Microsoft sluit haar Xbox Games Showcase af met de beste aankondiging die je je maar kunt bedenken. Fable. Onder de vleugels van Playground Games is de reboot van de fantastische franchise in ontwikkeling.

Een aantal jaar gelden sloot Microsoft de deuren van Lionhead Games. Hartverscheurend nieuws voor alle Fable fans wat dit betekende indirect het einde van de Xbox francnhise. De game waar Lionhead aan werkte werd geannuleerd en daarmee was het over en uit voor de fantasierijke avontuur game. Tot kort bleef het dan ook erg stil rondom Fable en verwachte niemand dat er nog iets van terecht zou komen. Plotseling verschenen er geruchten dat Microsoft de franchise weer op gepakt zou hebben. Met Playground Games aan het roer maakt de serie een terugkeer op de groene console. En ja, de geruchten zijn waar.

Tijdens de welbekende ‘One Last Thing’ die we eigenlijk wel tijdens iedere show zien toont Microsoft een teaser trailer voor niets minder dan: Fable! In bovenstaande beelden zien we de niet zo serieuze teaser. In een wereld waar magie en natuur op een harmonieuze wijze met elkaar samen leven heeft niet ieder verhaal een happy end. Maar jouw verhaal, moet nog geschreven worden.

Wanneer de game moet verschijnen is nog onduidelijk. Er is geen datum genoemd, en ook nog geen jaartal. De game verschijnt voor Xbox Series X en Windows 10. Game Pass spelers kunnen vanaf dag 1 ook aan de slag met de game, net als iedere andere Microsoft game.