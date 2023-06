Avowed laat zich zien in nieuwe trailer

We wisten nog niet bijzonder veel van de nieuwe game van Obsidian Entertainment maar daar komt nu verandering in. Microsoft heeft namelijk nieuwe beelden laten zien van de game. Zij omschrijven het als volgt:

Explore the Living Lands, a mysterious island filled with adventure and danger. As an envoy of Aedyr, you are sent to investigate rumors of a spreading plague with a secret that threatens to destroy everything. Can you save the island and your soul from the forces threatening to tear them apart?