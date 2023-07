Een soort van nieuwe richting voor de Final Fantasy franchise, dat lijkt een goede stap vooruit. Square Enix heeft er ook voor gekozen om dit te doen, zowel qua setting als gameplay. Maar, is dit zestiende deel in de main franchise wat het zou moeten worden? Check het in onze review!

Final Fantasy XVI is in de basis gewoon een Final Fantasy game, maar gaat voor een wederom meer lineaire aanpak, met combat die afgeleid lijkt van Devil May Cry. Ook is de game dit maal enorm story heavy op veel aspecten. Voor mij voelt de game als een mengeling tussen ‘Dit is waar de franchise heen moet gaan’ en ‘Dit is totaal niet waar de franchise heen moet willen’. Waarom? Dat ga ik je haarfijn uitleggen!

In de story volg je Clive in een aantal delen van zijn leven. En het verhaal is misschien wel het beste element in deze game. Als je van Game of Thrones houdt met meer actie, dan ben je op het goede adres. Het verhaal zit vol liefde, verraad en andere zwaardere topics. Er is ook een dosis humor, alhoewel die dit deel niet altijd aansloeg bij mij en een beetje voelde als Marvel humor. Maar hey, dat is bij iedereen uiteraard een ander verhaal.

Clive zijn broertje, Joshua, is een Dominant. Dit zijn de beschermers en oproepers van de Moederkristallen. Gehele bevolkingsgroepen leven dan ook rondom deze kristallen en daar zit ook het politieke spelletje van FFXVI in. Dit geeft het verhaal meerdere dimensies, waar de politieke kant even zwaar weegt als de single main character Clive. Het gemis van broederschap is deze keer wel een ding voor mij. Final Fantasy is voor mij dat gevoel van een hechte groep met verschillende lagen aan dynamiek en dat gemis is voor mij wel enorm. Maar goed, Joshua als Dominant kan veranderen in een Eikon, een torenhoog wezen met magische krachten die ongekend zijn voor de normale mens. Alhoewel Clive geen Dominant is, lijkt zijn lichaam toch bepaalde Eikon abilities te hebben. Sterker nog, hij kan de Eikon krachten van andere Dominants afnemen. Het mysterie daarachter, evenals de politieke polarisatie, ontketenen zich in een wisselend, ingewikkeld en heel sterk verhaal!

De cinematics zijn van enorm hoge kwaliteit, evenals de voiceacting. Echter zijn sommige cinematics echt immens lang, wat er op momenten voor kon zorgen dat het meer als een film aanvoelt. De stemacteurs zijn in Final Fantasy altijd wel van hoge kwaliteit geweest, maar dat is hier nog net een stapje hoger!

Combat

De combat in Final Fantasy XVI begint enorm simpel en ontketend zich uiteindelijk in een Devil May Cry achtig festijn van flashy animaties en snelle, wisselende aanvallen. Ik moet zeggen, de combat liet op mij een slechte indruk achter in de vroege uurtjes. Pas na dat ik meer Eikon abilities kreeg, meer skills vrijspeelde en de combo’s door begon te krijgen, merkte ik hoe goed de combat eigenlijk is. Combineer dit met vijanden die een leuke set aan skills hebben en allemaal een andere aanpak vereisen, en je hebt een sterke basis! De game heeft helaas niet veel verschillende soorten vijanden, maar waar je tegen vecht is wel altijd smullen en de fun factor is torenhoog. De controls van de combat is echt goed doordacht en voelt natuurlijk aan. Je wisselt tussen de verschillende Eikons met je linker trigger, waar al je andere buttons gereserveerd staan voor je skills of combo-attacks. Wat mij betreft is dit de way-to-go voor iedere action game.

RPG(?)

Waar Final Fantasy helaas de plank volledig misslaat voor mij, is de RPG elementen. De game probeert meer lineair te zijn, maar wel de RPG kant op te gaan. Dit zijn soms twee tegenstrijdige aspecten bij het maken van een action RPG. Wanneer je de game niet als RPG beschouwt, is het echt een knap staaltje werk achter de schermen. Wanneer je dit wel doet, dan is de game aardig lackluster in dit front. Je hebt geen verschillende armor sets met unieke visuals, waar ik wel op gehoopt had dit keer. Je builds bouwen gebeurd vooral met de amulets en verschillende soorten zwaarden. Ik snap dat Clive een lineair geschreven personage is en er misschien minder ruimte is voor gekke outfits of armor skins, maar toch had ik op iets meer gehoopt dan dit. Het vrijspelen van Skills is een vrij simpel systeem en dat is leuk wanneer je de game als action game beschouwd, maar ook hier weer; beschouw je het als deels RPG? Dan kan de teleurstelling aanwezig zijn. Side quests kunnen een donkere bocht nemen en ik vind het fantastisch. Wel zijn er veel te veel side quests die echt borderline saai zijn.

Graphics & wereld

Final Fantasy XVI is een enorm mooie game om op je PS5 van te mogen genieten. In dat opzicht loopt de game technisch ook lekker. Ik hoorde her en der over bugs in de performance mode, maar heb hier zelf weinig tot niks van gemerkt. De characters en wereld zien er echt enorm goed uit. Character designs zijn heel erg Final Fantasy, dus in dat opzicht ben ik enorm tevreden gesteld tijdens het spelen door de game.

De wereld zelf is niet open-world, maar wisselt tussen volledige lineaire instanced stukjes en wat meer semi-open delen. Dit is wat mij betreft een prima streven, want ik heb liever een gedetailleerde gesloten wereld, dan een open wereld zonder iets te doen. Al had ik wel gehoopt dat de game me iets meer zou triggeren om echt op zoek te gaan naar geheimen in de levels, helaas was dit maar zelden het geval voor mij. Die balans mogen ze in een vervolg wel iets meer opzoeken. De map is verder vrij groot en ieder gebied ziet er totaal anders uit. Al mis ik wel een mogelijkheid om zelf te klimmen, zonder dat de game dit voor je doet. En ik vind het enorm hinderlijk wanneer een game je in een meer open gebied een border geeft aan je combat instance, laat me gewoon lekker vrij vechten, dankjewel.

Ja, de muziek, wat willen we daarop zeggen; die is in ieder deel perfect. Gewoon niks op aan te maken

Verdict

Final Fantasy XVI is een toffe game met een hoge fun factor en ziet er nog goed uit ook. Het is een gepolijste ervaring met een ijzersterk verhaal. Echter mis ik nog veel in het RPG aspect van de game, daarbij ook het broederschap dat voor mij Final Fantasy is en zijn de cinematics gewoon té lang. Buiten dat kan ik de game wel echt aanraden, want een toffe ervaring is het zeker!