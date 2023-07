Review: Story of Seasons – A Wonderful Life

Een nieuwe maand, een nieuwe boerderij-titel lijkt het wel. En het is dan ook geen wonder dat de boerderij-titels zo populair zijn geworden sinds het succes van Stardew Valley. Alhoewel deze nieuwe titel eigenlijk helemaal niet nieuw is. Het is namelijk een remake van de in 2003 uitgebrachte Harvest Moon: A Wonderful Life.

Een ietwat verwarrende wending misschien, maar Op enig moment in de tijdlijn van Harvest Moon heeft de reeks een naamsverandering ondergaan en is verder gegaan onder Story of Seasons. Harvest Moon is daarbij ook blijven bestaan als boerderij-franchise, maar wordt door een ander team ontwikkeld, terwijl de naam van de franchise achterbleef bij de ontwikkelaar. Een typisch bureaucratisch probleem, maar dat verklaart waarom A Wonderful Life als remake verschijnt binnen de Story of Seasons franchise.

Buiten dat is het nagenoeg dezelfde game als 20 jaar geleden. Al is er gebruik gemaakt van een andere tekenstijl, waarbij je toch duidelijk het karakter van de oude titel in blijft herkennen. Onder de motorkap zijn er minimale aanpassingen gedaan, waar we het uiteraard even over gaan hebben. Dus, plant je zaadjes, geef ze water, en lees deze review terwijl je wacht op de oogst. Want dit is Harvest Moon Story of Seasons: A Wonderful Life!

Er was eens…

Het verhaal begon voor mij enorm nostalgisch. Na de eerste keer opstarten, het bekijken van de langdradige intro vielen alle herinneringen op zijn plaats. Ik herinnerde me de naam van mijn boerderij, de naam van mijn koe en uiteraard, mijn eigen naam. Het verhaal begint opnieuw, voor de zoveelste keer op Destiny Farm, waarbij we koe Betsy opnieuw melken voor al dat witte vloeibare goud.

A Wonderful Life neemt haar titel erg letterlijk. Het spel speelt zich namelijk af verspreid over het hele leven van je personage, inclusief ouderwetse druk om voor een bepaalde leeftijd getrouwd te zijn. Als dat niet lukt, is het namelijk Game Over. Ja, best wel Hardcore voor een heerlijk relaxte boerderij-game. Maar goed, gelukkig heb je daar wel genoeg tijd voor in deze toch wel stressvolle timemanagement game.

Goed, we beginnen op een boerderij met 2 veldjes modder, een vogelhok en een grote schuur met een klein grasveldje waar de beestjes mogen grazen. We krijgen ook wat zakgeld mee en daar kopen we gelijk wat kippetjes voor dat uitgegeven geld op een redelijk sloom tempo terug te verdienen. Anyway, trust the process! Het is ook een goed idee om wat geld uit te geven aan zaadjes die groeien in het voorjaar en de zomer. De tijd gaat snel in deze game en je moet je tijd effectief gebruiken om snel voortgang te boeken, want het is een erg trage game en de eerste upgrades kosten al heel veel geld.

Niet enkel een boerderij

A Wonderful Life is eigenlijk maar 50% een boerderij game. Je bent namelijk het merendeel van de tijd bezig met andere dingen. Zo is het onderhouden van relaties heel erg belangrijk in deze game. Je houdt dorpelingen te vriend door met ze te babbelen en ze voorwerpen te geven. Niet iedereen wilt dezelfde cadeautjes hebben. Waar sommigen al blij zijn met een geplukt bloemetje, moet je anderen te vriend houden met zelfgemaakt eten, gevonden voorwerpen of gevangen vis. Ook zijn er verschillende personages met unieke scenes en side quests die je volledig kunt missen. Praat en help iedereen dus om ze te vriend te houden en om hun persoonlijke verhaallijnen voort te zetten. En daarbij komt gelijk de eerste verbetering van de remake om de hoek kijken.

De kaart in deze game laat nu per gebied en woning zien wie waar aanwezig is. En dat is verdomd handig, want het zoeken naar andere dorpelingen was voorheen echt tijdrovend. En tijd in deze game is erg kostbaar. Open de map, ga met de cursur op een huis of gebied staan en je ziet precies wie er allemaal aanwezig is op dit stukje van de kaart.

Een andere verbetering en tevens nieuw in Remake zijn verzoeken van de dorpelingen. Er is een nieuw bord toegevoegd aan het begin van het dorp die per seizoen een aantal opdrachten laat zien. Deze zijn meestal vrij simpel. Zo moet je bijvoorbeeld vis of een bepaalde groente brengen naar een personage. In ruil krijg je meestal ingrediënten of zaadjes die meer waard zijn dan wat er verzocht wordt. Altijd goed om hieraan te werken dus.

Met de tijd die je over hebt struin je het dorp af naar wilde bloemen of planten voor gratis geld, vang je vissen, of ga je de archeoloog helpen met het zoeken naar relieken.

Verouderd

Alhoewel je de game volledig op je eigen tempo speelt (met enkele uitzonderingen), ligt er weinig ik het verschiet om lang door te gaan. De eerste paar uur zijn niet veel anders dan de laatste paar uur en het hele concept rondom ouder worden en je boerderij afstaan aan de volgende generatie is heel cool, maar nogal verouderd. 20 jaar geleden was dit een heel erg unieke game met veel opties en mysteries om te ontrafelen. 20 jaar later doet de remake weinig nieuws om de doorgewinterde farm-gamer echt onder te dompelen in deze heel erg traag spelende game. Er zijn zat betere alternatieven die jaar in jaar uit hebben gebouwd op de genre.

De remake is dus vooral niet bedoeld om een nieuw uitdagend en diepe toevoeging te zijn in de moderne farm-games, maar het is meer een nostalgische trip naar Forgotten Valley voor iedereen die 20 jaar geleden helemaal verliefd werd op de rustgevende vibes die Harvest Moon bracht.

Zo laat de game je al vrij snel aan je lot over. De meters aan tutorial screens die verstopt zitten in het menu helpen hier ook niet bij en dekken notabene niet de hele lading. Een interactieve tutorial in combinatie met een degelijke introductie zou je direct op een goed pad zetten. Het is nu te veel uitzoekwerk waar veel potentiële spelers cruciale informatie missen, of gewoon al direct afhaken.

Verdict

Een magere oogst voor Story of Seasons: A Wonderful Life als het aankomt op vernieuwing en verdieping van de moderne farm-games. Er is weinig verbeterd ten opzichte van 20 jaar geleden en dat maakt A Wonderful Life vandaag de dag niets meer dan een verfraaide port voor de moderne consoles voor een nostalgische seizoensarbeid in Forgotten Valley.