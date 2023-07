Xbox en Bethesda komen naar Gamescom 2023

2022 was een beetje een karig jaar op Gamescom. Het was nogal een last minute beslissing om het evenement door te laten gaan. Hierdoor hadden veel ontwikkelaars en uitgevers niet genoeg tijd om het een en ander voor te bereiden. Daarnaast waren enkele partijen ook nog steeds niet helemaal overtuigd van volledige veiligheid.

2023 wordt hopelijk een iets dikker jaar op de beursvloer. Het aantal deelnemende partijen groet. Zo laat Xbox weten ook aanwezig te zijn, samen met Bethesda. Wat de maker en uitgever allemaal meeneemt, moet nog blijken. Maar met de reusachtige line-up die Xbox en Bethesda voor het najaar en volgende jaar hebben klaarstaan, moet er wel iets voor je bij zitten.

🚨 BREAKING 🚨 @‌Xbox and @‌bethesda will join us on the showfloor for #gamescom2023! More details soon.

Get your tickets now: https://t.co/epzkwnZye9#XboxGC pic.twitter.com/ylcK23Bti5

— gamescom (@gamescom) July 5, 2023