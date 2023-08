Review: Remnant II

Remnant: From the Ashes was een solide ervaring die bij veel mensen flink onder de radar ging. Remnant II lijkt iets meer aandacht te krijgen van gamers, maar is die aandacht genoeg voor de kwaliteit van de game? Check het in deze review!

Chronos: Before the Ashes en Remnant: From the Ashes zijn 2 titels die de lore voor de wereld van Remnant vast hebben gesteld. Remnant II speelt zich een jaar of 20-25 af na het eerste deel. De World Crystal is al een tijdje een taboe geworden voor de mensheid, maar, jouw personage is voorbestemd om de wereld eindelijk recht te trekken van alle tragedie en oorlogen die geweest zijn. The Root, een fenomeen waar je in Chronos over leert, heeft de wereld namelijk geteisterd. Sterker nog, de hele Multiverse heeft er last van. Hoe ga je dat oplossen?

Een beter verhaal

Remnant (en Chronos) zijn van die titels die, net als de NieR games, hun lore verspreiden over meerdere games in meerdere tijdperken en zelfs in compleet andere settings. nu is het verhaal van Remnant niet zo diep en iets meer straight forward, dan die van NieR. Maar, het is altijd tof om te zien dat er nog ontwikkelaars zijn die voor dit soort strategieën gaan in hun manier van storytelling. En waar ik bij de eerst Remnant iets minder onder de indruk was van de dialogen en storytelling, ben ik dit keer aardig meegetrokken in het hele verhaal. Personages zijn beter uitgedacht en geschreven, er wordt meer nadruk gelegd op het verhaal en dat zie je ook terug in de presentatie van de game. Dit vond ik persoonlijk enorm tof om te zien. Het verhaal hield me ook wel vast tot en met het eind. Het enige jammere, vond ik de eerste paar uren. Jij bent degene die de alle universa moet gaan redden van The Root, maar die send-off was niet zo spectaculair en voelde meer als een geheime missie, dan dat enorm veel personages zich bewust zijn van de hoop die jij op je schouders draagt. Echter trekt het verhaal dit enigszins recht en is het een enorme vooruitgang tegenover het vorige deel. Daarbij geeft de game je veel keuzes in dialogen en op bepaalde momenten hebben deze ook echt impact op het verhaal of hoe personages op je reageren!

Remnant II voelt veel meer ‘AAA’ waardig dan de vorige!

De wereld van Remnant

Eigenlijk moet ik zeggen universa, er zijn namelijk meerdere werelden waarin jij je gaat bevinden. Al deze werelden met hun eigen sfeerbeleving, cultuur, vijanden en omgevingen. Je merkt dat het fantasielevel enorm hoog ligt tegenover de eerste, veel meer met meerdere culturen en goden. Daarbij vond ik het tof om te zien dat verschillende gebieden afgeleid zijn van games als The Last of us, Dark Souls en zelfs Bloodborne. In hoeverre dit bewust is, geen idee, maar dat is een enorm compliment naar alle werelden en de art direction.

Alle werelden zitten vol geheimen, puzzels en illusory walls met allemaal beloningen. Loot wordt niet naar je toe gegooid, maar gegeven precies wanneer je het nodig lijkt te hebben. Enemy variety is ook enorm tof gedaan, dan heb ik het niet alleen over de visuals, maar daar kom ik later op terug. Er is meer planet hopping en ook door het verhaal genoeg reden om dit te doen. Bij sommige puzzels maak je ook gebruik van het inspecteren van je items, dit liet me enorm denken aan games als Resident Evil en was tof om terug te zien in een game die meer de Souls structuur aanneemt. Over die Souls structuur, het is nog steeds zo dat je werkt met Crystals, die dienen als Bonfires of checkpoints.

Combat & builds

Remnant II is een verbetering qua controls tegenover het eerste deel. Alles voelt vloeiender en eigenlijk zelfs bijna naadloos op gebied van controls en gun handling. Ook is er dit keer meer parkour mogelijkheid, hier zitten zelfs een paar puzzels aan verbonden. Slagwapens en het slaan hiermee heeft een upgrade gekregen, alhoewel de hitboxes nog wel eens niet goed willen aansluiten en je een slag mist, terwijl die wel degelijk raak was.

Er zijn genoeg verschillende vuurwapens en slagwapens te vinden in de game, allemaal met een eigen speelstijl of handling en deze kan je aanvullen met mods en andere extra’s, die niet alleen een visuele upgrade kunnen geven, maar ook een upgrade in gebruik. Zo is het gebruik maken van status effects nog steeds een goede manier om je character te builden. Status effects worden namelijk ook vaak tegen je gebruikt, dus bereid je hier qua armor ook op voor.

Enemies en bosses hebben allemaal zo hun mechanics en status effects. Oprecht, dit is een feature die me enorm verraste. Er zitten tal aan unieke mechanics in bij bosses, soms ook vermengd met puzzels in je omgeving. Soms, is de boss fights een event waarin je meer vlucht of vecht tegen of van je omgeving, dan tegen een levend iets. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook bosses die delen van hun lichaam kunnen verliezen, die jij dan weer kan gebruiken om je arsenaal of mods uit te craften. En, buiten je main class, zijn er ook genoeg sub classes om te vinden in de wereld. De ontwikkelaars zijn zelfs zo ver gegaan, dat er een sub class is die je alleen kan vinden in de source code van de game.

Graphics & sound

Grafisch ziet Remnant II. er goed uit, hier heb ik eigenlijk vrij weinig op aan te merken. Alle werelden hebben unieke visuele stijlen en een groot schala aan detail. Daarbij zijn er genoeg grafisch herkenbare elementen om het wel tot een coherent en consistent geheel te breien. Het lijkt erop dat Gunfire hun grafische stijl te pakken heeft. De performance daarin is ook naadloos, zowel op PC als op de PS5. Dialogen verschilden enorm qua kwaliteit, dit was iets dat me wel opviel. Maar, over het algemeen is de voice acting meer dan prima.

Verdict

Wat ik het meest waardeer aan Remnant II, is dat er hart voor de zaak is vanuit de ontwikkelaars. Geen microtransactions, geen andere onzin omtrent de game, gewoon spelen. Alle coole dingen zijn in de game te vinden, er zijn er zelfs zo veel, dat een groot deel van de verborgen armor sets en wapens nog niet eens ontdekt zijn. De ontwikkelaar gaan zo ver, als wapens verstoppen in de source code. Het is zeker geen perfecte game, maar het is een enorm goede ervaring, waarvoor eigenlijk meer dan 50 Euro gevraagd mag worden. Maar, dit zet de gouden standaard voor veel AAA ontwikkelaars en publishers, kijk en leer!