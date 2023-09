Review: Firewall Ultra

Een nieuwe exclusieve shooter op PlayStation VR2? Eentje die al bestond op de originele PSVR maar opnieuw is gemaakt voor Sony’s Next Gen VR headset? Ongetwijfeld had Firewall Ultra vanaf de aankondiging mijn volle aandacht. Met een hobbelige lancering in het verleden, begint het eindelijk ergens op te lijken.

Firewall Ultra is een tactische First Person Shooter in VR die exclusief is verschenen voor PlayStation VR2. Het is een remake van Firewall: Zero Hour. De VR shooter die verscheen op de eerste PlayStation VR. En eerlijk is eerlijk, de game ziet er grafisch heel goed uit voor een VR titel. Na even wennen speelt het ook beter dan ik in eerste instantie voor vreesde.

Firewall!

En dan bedoel ik niet die op je computer. Firewall Ultra is de ultieme versie van Firewall op PSVR2. Het is een tactische shooter die je in co-op en versus kunt spelen. Je speelt snelle tactische rondes van 4 tegen 4 spelers of wordt in een co-op missie geplaatst waarin je met 3 andere spelers een aantal opdrachten moet voltooien voordat je de map weer veilig moet verlaten. De gameplay is over het algemeen vrij snel, waarbij je een beetje schippert tussen realisme en arcade. Kogels zijn dodelijk, de terugslag is real, maar herladen is versimpeld en health-regen zorgt er voor dat niet alleen tactiek, maar ook reflex en skill een rol spelen in de uitkomst van een gevecht. Wat mij betreft een goed balans, al is de besturing soms niet wat je verwacht, waardoor je toch iedere keer even moet inkomen in deze shooter.

Beperkte afwisseling

Firewall Ultra wilt je overduidelijk voor een lange tijd vermaken. De bijkomstigheid van in-game contracten en missies proberen je voor een langere duur vast te houden. In ruil voor deze contracten en missies krijg je geld en XP. Beide heb je nodig om nieuwe wapens, gadgets en tech vrij te spelen en te kopen voor je wapens. De snelheid waarmee je deze haalt is enorm traag. Na ongeveer 3 uur spelen bereikte ik pas level 2 en was ik nog lang niet in de buurt om mijn eerste attachment te kopen voor mijn wapen. Ondertussen heeft de ontwikkelaar al geluisterd naar veel kritiek op dit vlak en gaat het al iets sneller, maar naar mijn idee nog te langzaam.

Reken daarbij in dat de afwisseling tijdens het spelen nogal minimaal is. Er zijn 8 speelbare maps. Elke map kan zowel gespeeld worden in versus als in co-op, al is het speelgebied in de co-op versie wat groter. De maps zijn je typische FPS multiplayer maps met soortgelijke layout en deze zijn over het algemeen prima op enkele uitzonderingen. Eén map speelt zich namelijk af in een bunker of tunnel met weinig licht. Het ‘Mura’ effect van de PlayStation VR2 (alsof je door een korrelig raam kijkt) is hier heel erg opvallend en het is heel erg lastig om andere spelers te zien in deze map.

Naast het beperkte aanbod in maps is het aanbod in spelmodi ook vrij beperkt. Zoals ik zei heb je dus een co-op mode en een versus mode. De versus mode is een traditionele 4 tegen 4 mode waarin je niet kunt respawnen. Dood is dood. Het speelt ongeveer hetzelfde als Search and Destroy, al moet je een laptop hacken in plaats van een bom ontmantelen.

De co-op mode werkt eigenlijk hetzelfde. Je moet 3 laptops hacken en terwijl je dit doen komen golven van vijanden uit verschillende hoeken jouw kant op. Na het hacken van alle laptops moet je de map verlaten via een ontsnappingspunt. Ook hier geldt dat je niet kunt respawnen. Je kunt spelers die down liggen wel omhoog helpen. Dit kan ook in de versus mode, maar de kans dat iemand enkel down wordt geschoten is bij ‘echte’ spelers natuurlijk iets lager dan wanneer je tegen computergestuurde vijanden speelt.

Gameplay

Firewall Ultra speelt bijna als je typische VR shooter. Point, aim en shoot. Maar er zit dit keer een stapje tussen. Om goed te richten met je wapen in VR moet je ‘m uiteraard eerst met twee handen vasthouden (tenzij het een pistool is), maar net als met een traditionele controller moet je L2 indrukken om door het vizier te kijken. In je platte pannenkoek game is dit heel natuurlijk, maar in VR is dit opeens helemaal niet meer natuurlijk. Daarom moest ik, ondanks de verder goed werkende besturing, even wennen aan Firewall. Zodra je eenmaal gericht hebt (met L2) is het schieten wel lekker accuraat en verricht de Eye Tracking lekker werk.

Naast het richten dat een beetje vreemd is, werkt de rest prima. Lopen doe je met je thumbsticks en ik werd hier zelf niet misselijk van op de standaard instellingen. Dat is in ieder geval al een groot pluspunt. Om dingen op te raken of te gebruiken druk je op L1 en dit werkt eigenlijk altijd wel vrij vlotjes. Het enige nadeel hieraan is dat je L1 ook gebruikt om je wapen mee vast te houden. Als je net iets te dicht met je wapen bij je andere hand zit, wilt deze wel eens van hand wisselen en ik weet maar niet hoe ik die terug moet wisselen. Om de een of andere reden lukt het andersom gewoon niet. Heel vreemd.

De in-and-out gameplay van Firewall Ultra is snel. Of je nu 4 tegen 4 of Co-op speelt. Elke ronde duurt maar enkele minuten en met een beetje pech, maar enkele seconden. Vooral de 4 tegen 4 multiplayer matches zijn vaak heel snel voorbij. Het is een Best of 2, dus na 2 potjes winnen is de hele wedstrijd voorbij. Je zit vaak langer te zoeken naar nieuwe spelers dan dat je daadwerkelijk aan het spelen bent. En dit is jammer omdat je nooit echt volledig in de actie wordt gezogen. Het is al voorbij voordat het eindelijk lekker klikt. Ik snap het sentiment heel goed dat je snelle potjes wilt spelen in VR om discomfort te voorkomen, maar hier gingen ze wel heel erg ver met dat principe.

Verdict

Het heeft even geduurd voor de review klaar was en dat is omdat ik Firewall even wat extra tijd wilde geven om me te overtuigen. En ik moet bekennen, dat dat na een paar dagen ook is gelukt. Tijdens de plotselinge warme dagen aan het einde van de zomer heeft de ontwikkelaar de game met teugen weten te verbeteren. Betere matchmaking, snellere voortgang en een betere en vlottere feel die past bij de geest van de game. Toch is er nog wat winst te behalen op gebied van afwisseling, zichtbaarheid en opties met betrekking tot gunplay. VR staat toch wel bekend om hoe erg het te rekken is naar je eigen comfort en Firewall biedt hier net iets te weinig opties in.

Verder is Firewall op momenten een leuke shooter die ergens tussen arcade en realisme in hangt. Het is net niet genoeg van beide om deze onder één van de twee te bestempelen. Met gebrek aan content is het ook moeilijk om deze shooter ondanks de vele verbeteringen aan te raden ten opzichte van andere VR shooters op PSVR2. En dat terwijl dit toch dé shooter moest worden voor de next-gen VR headset.