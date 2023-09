Nieuwe Xbox Series X en meer interne documenten gelekt

Er zijn weer eens documenten gelekt van het FTC vs. Microsoft-proces die enkele lopende projecten binnen Microsoft onthullen. Een van de meest opvallende leaks is de komst van een geheel nieuwe Xbox Series X zonder disc-tray, genaamd Project Brooklin. Deze nieuwe console heeft de vorm van een cilinder en zal 2 TB aan geheugen bevatten inclusief nieuwe controller. Volgens de gelekte documenten staat de release gepland voor 2024.

Tom Warren van The Verge heeft gemeld dat een enorme hoeveelheid zeer vertrouwelijke en ongeredigeerde Microsoft-documenten zijn gelekt als onderdeel van de FTC vs. Microsoft-zaak. Deze documenten werden per ongeluk openbaar gemaakt, wat heeft geleid tot een aanzienlijk lek.

a massive amount of highly confidential and unredacted Microsoft docs have leaked as part of the FTC v. Microsoft case. They were attached to a single file and incorrectly hidden and posted publicly. A huge error that has led to a giant leak. More to come. — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023

Xbox Series X – Codename Brooklin

Het meest interessante detail dat naar voren is gekomen uit deze lekken, is de aanwezigheid van de nieuwe Xbox Series X. Deze console, die in 2024 wordt uitgebracht, zal naar verluidt een reeks upgrades en nieuwe functies bevatten. Enkele van de opvallende kenmerken zijn onder meer ondersteuning voor WiFi 6E, Bluetooth 5.1-radio voor verbeterde accessoire-ervaringen, een verlaagde PSU-output met 15%, en de introductie van een nieuwe energiezuinige modus. Bovendien zal er een USB-C-voorkantpoort met stroomvoorziening zijn en een interne opslag van 2 TB vanaf het begin. De verwachte prijs voor deze console is ongeveer $499. Dit is echter geen Pro-model.

De infographic die werd vrijgegeven, vermeldde dat Brooklin 4K Gen9-consolegaming zal leveren met meer interne opslag, snellere wifi, verminderd stroomverbruik, een meeslepender controllerontwerp en een herontwerp dat de volledig digitale ervaring van het Xbox-ecosysteem zou moeten verhogen.

Codename Sebile

De nieuwe controller die de codename Sebile bij zich draagt zal later dit jaar officieel aangekondigd worden. De controller bevat een versnellingsmeter voor gyro-ondersteuning, een tweekleurig kleurenschema en ondersteunt een directe verbinding met cloud Bluetooth 5.2. De controller krijgt precisie haptische feedback en VCA haptics die dienen als luidsprekers voor de controller. Het zal ook stillere knoppen en thumbsticks hebben, modulaire thumbsticks en een lift-to-wake-functie. Verwacht echter geen interne accu. Want ook bij deze controller zal je weer zoals vanouds met batterijen moeten werken.

Microsoft also has a new Xbox controller on the way with an accelerometer inside for gyro support. It will be launched later this year and ship with the Xbox Series X / S refresh consoles. Details: https://t.co/USTJd88Sim pic.twitter.com/tMcJf6gEq5 — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023

De toekomst van Xbox?

De verwachting is dat de vernieuwde Xbox Series X-console eind oktober 2024 wordt uitgebracht, ook is er gelekt wanneer we de volgende generatie aan Xbox consoles mogen verwachten. Dit staat momenteel gepland voor 2028.

Microsoft is tentatively targeting 2028 for a next-gen Xbox console, according to internal Microsoft documents from the FTC v. Microsoft case pic.twitter.com/v4LOxcdtA9 — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023

Als je dacht dat dit alles was dan heb je het mis. In de interne documenten is ook gelekt dat Microsoft er op een gegeven moment over na heeft gedacht om Warner Bros. Games of Nintendo over te kopen.

internal Microsoft email from Xbox chief Phil Spencer discussing Nintendo as a potential acquisition target and Warner Bros. Games pic.twitter.com/3o8ck8K58c — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023

Codename Keystone

Meer dan een jaar geleden rapporteerde Microsoft dat de ontwikkeling van Project Keystone was stopgezet vanwege te hoge productiekosten. Phil Spencer suggereerde destijds dat de console tussen de $99 en $129 zou kosten. Het zou een eenvoudig apparaat zijn, gebundeld met een controller, dat enkel zou verbinden met de Xbox Cloud-service.

Is Project Keystone nog steeds onderweg? In mei 2022 maakte Microsoft publiekelijk bekend dat het de ontwikkeling van Keystone had stopgezet. Echter, ze gaven nooit aan dat het project voor altijd zou worden stopgezet. In een verklaring werd gezegd:

“We hebben besloten om af te stappen van de huidige versie van het Keystone-apparaat. We zullen onze bevindingen meenemen en onze inspanningen richten op een nieuwe aanpak waarmee we Xbox Cloud Gaming in de toekomst aan meer spelers wereldwijd kunnen aanbieden.”

Met dit in gedachten lijken de meest recente gelekte documenten (verstrekt door The Verge) een ander, vernieuwd verhaal te vertellen. In een van de slides werd een piramidematrix onthuld die laat zien wat intern wel en niet is gefinancierd bij Microsoft. Aan de basis van die piramide stond de ‘Gefinancierde’ lijst, en bovenaan die lijst stond Project Keystone. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit enkel betekent dat het bedrijf bereid is om de ontwikkelingskosten te dragen als het project wordt voortgezet. Het kan nog steeds betekenen dat het project voorlopig in de ijskast staat, maar het blijft een haalbare optie met een solide zakelijke rechtvaardiging.

Gezien het feit dat het in dezelfde sectie staat als Project Brooklin (de nieuwe Xbox Series X) en Project Sebile (de nieuwe Xbox-controller), lijkt het waarschijnlijk dat het project weer op tafel ligt. Een ander punt ter ondersteuning van deze claim is dat het zich bevindt in een sectie die is ontworpen om doelen uiteen te zetten tot 2030.

