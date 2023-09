Review: NBA 2K24

NBA 2K24, dé basketball game die je moet hebben.. of toch niet? Ieder seizoen een nieuwe basketball game van de makers van 2K Games, maar is het nog waard om de games te kopen?

De “NBA 2K”-reeks staat bekend als een van de beste binnen de basketbalsimulatie en heeft de afgelopen 25 jaar uitbundig aan zijn reputatie gewerkt, of spelers dat nu willen toegeven of niet. Met elke nieuwe editie evolueert het spel in enige mate. Dankzij de toegewijde fanbase die voortdurend feedback bezorgt en uiteindelijk zorgt voor vernieuwingen, is deze serie geliefd om de ervaring die het wereldwijd biedt aan spelers. Terwijl NBA 2K games haar zilveren jubileum viert met “NBA 2K24”, groeit de verwachting naar iets groots. 2K heeft met deze editie enkele indrukwekkende prestaties geleverd. Toch slaagt het spel er niet volledig in om zich los te maken van de problemen die het al jaren bevat.

Zonder twijfel is het hoogtepunt van “NBA 2K24” de revolutionaire ProPLAY-technologie die in deze editie is geïntroduceerd. Deze vette in-game-technologie en maakt gebruik van de rauwe, ongefilterde bewegingen en emoties van echte NBA-spelers, de slechte acteerpogingen van de spelers laten we even achterwege. Spelers zoals Aaron Gordon en Stephen Curry komen op een wonderbaarlijke manier tot leven, met een nauwkeurigheid die ronduit verbluffend is, waarbij hun nuances uit het echte leven worden gespiegeld.

De vernieuwde verdediging binnenin en de combinatie van dribbelbesturing zijn ook niet te onderschatten. Ze zorgen voor een meer vaardigheidsgericht en belonend spel. Zowel nieuwkomers als ervaren spelers kunnen plezier beleven aan de intuïtieve en toegankelijke schiet- en dribbelmechanismen, wat getuigt van het zorgvuldige vakmanschap van het spel en de kunst van het schieten.

Realistisch maar ook weer niet

De algemene ervaring in NBA 2K24 heeft echt twee groepen. Aan de ene kant, als je de besturing eenmaal onder de knie hebt, biedt het een ervaring alsof je zelf aan het basketballen bent. Bijna een verlengstuk van je eigen lichaam als het ware. Aan de andere kant klampt het spel zich, nog steeds, vast aan een traag tempo. Schermen en momenten die niet kunnen worden overgeslagen en bedoeld zijn om een televisie-achtige presentatie van de wedstrijd te simuleren, voelen vaak aan als onnodige obstakels als je gewoon terug op het veld wilt zijn.

Ondanks dat het een soort simulatie is, neigt het spel soms te sterk naar realisme, waardoor momenten ontstaan die de vloeiendheid en snelheid van een videogame-ervaring belemmeren. Veel momenten en bewegingen zien er heel realistisch uit maar het gaat uiteindelijk storen. Het voortdurende evenwicht tussen simulatie en plezierig gameplay lijkt een beetje uit balans. De game doet beide prima, maar presteert in geen van beide kanten uitstekend. Dit is uiteindelijk de aard van het beest als het gaat om moderne sportspellen.

De MyCAREER-modus probeert af te stappen van de neiging van de franchise voor underdog-verhalen, en plaatst spelers in de schoenen van de meest opwindende NBA-aanwinst sinds LeBron James. Deze verandering in verhaal is verfrissend en zorgt voor een gevoel van grootsheid en verwachting dat opwindend is om te verkennen, zij het met een beetje extra druk. Het hele “NBA 2K”-ecosysteem staat tot je beschikking en biedt een rijke verhaallijn en game-ervaring. Echter mist er wel een echte verhaallijn zoals we die gewend zijn in de voorgaande games. Geen diepgang maar alleen wat missies en doelen die je kunt voltooien. Eens in de zoveel tijd zie je een cutscene die je dan weer even meeneemt in het verhaal dieeigenlijk niet bestaat.

Dit kan echter snel overweldigend worden, vooral voor nieuwkomers. Het uitgestrekte ecosysteem, hoewel meeslepend, dreigt de onervarenen te overweldigen en je zou kunnen wensen voor een meer gestroomlijnde aanpak van de carrièrevoortgang. Het spel maakt daarom gebruik van “Key Games”, hierbij speel je alleen de belangrijke wedstrijden in jouw carrière en volg je het verhaal iets meer. Natuurlijk is er ook de oude mode waarin je letterlijk elke wedstrijd kunt spelen. Dit bevordert je MyPlayer iets meer omdat je uiteindelijk meer credits ter beschikking hebt per wedstrijd die je gespeeld hebt.

Komen we ooit van Microtransacties af?

Wat is een NBA 2K game zonder dat we hierover praten. Een van de grote pijnpunten van deze franchise is de voortdurende nadruk op microtransacties, deze is er na 10 jaar nog steeds. NBA 2K24 zet niet alleen deze trend voort, maar lijkt het deze zelfs te versterken. Met menu-pop-ups die spelers voortdurend aansporen om hun portemonnee te trekken of spelers aan te sporen om sneller een betere karakter te krijgen. Hoewel het mogelijk is om van het spel te genieten zonder extra geld uit te geven, is de aantrekkingskracht van premium inhoud, vooral voor competitief online spel, ontworpen om bijna onweerstaanbaar te zijn.

Ongeacht welke game je speelt, voelt de push van microtransactions steeds agressiever aan en lijkt het de feedback simpelweg te ontduiken. De nadruk op microtransacties leidt af van de vele positieve aspecten van het spel, waardoor de game-ervaring minder als een basketbal-simulator voelt en meer als een dikke vette cashgrab. We kunnen alleen maar blijven hopen dat in de toekomst NBA 2K deze nadruk wat afzwakt of dat er een waardige concurrent opstaat om te laten zien dat het ook anders kan. Dat zal natuurlijk uiteindelijk worden bepaald door de online community en fanbase.

Ondanks deze bezwaren heeft de game toch zijn briljante momenten. De eerbetuiging aan Kobe Bryant via de MAMBA Moments-modus stelt spelers in staat om een aantal iconische situaties van de legende opnieuw te beleven, waardoor er een diepe band ontstaat met de geschiedenis van het basketbal en de grootsheid van Bryant.

Op dezelfde manier bieden functies zoals MyTEAM en MyNBA nog steeds eindeloze uren aan aanpasbaar plezier, waardoor spelers droomteams kunnen samenstellen en kunnen experimenteren met opstellingen uit verschillende tijdperken. Ook keert de vrouwen divisie terug met nieuwe mogelijkheden om grootsheid na te streven, waarbij spelers de kans krijgen om hun vaardigheden te testen tegen enkele van de meest bekwame sterren van de WNBA.

Samenvatting

NBA 2K24 is een prima spel maar draagt nog steeds een aantal flinke pijnpunten met zich mee. Microtransacties zijn nog steeds aanwezig en worden in je gezicht geduwd bij elk menu dat je opent. Het verhaal binnen de MyCareer modus is aanwezig maar heeft heel weinig diepgang.

Alhoewel de game niet is wat we verwachten, heeft het wel zijn positieve punten. De MAMBA-Moments, een eerbetoon aan Kobe Bryant, zijn een unieke aanwinst. Men kan zich zo verdiepen in de historie van Kobe Bryant of simpelweg een aantal wedstrijden herbeleven. De bewegingen van alle karakters zijn heel gedetailleerd en het lijkt 1-op-1 met het echte werk.