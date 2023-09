Pokémon TCG: 151 nu verkrijgbaar!

De Pokémon Trading Card Game heeft een nieuwe uitbreiding uitgebracht. De Scarlet & Violet 151 set is nu overal verkrijgbaar. Deze heerlijk nostalgische set brengt ons terug naar de de eerste generatie Pokémon met enkel kaarten van de wezens uit de Kanto regio.

De nostalgische 151 set doet alles wat zijn naam zegt. 151 Pokémon in één set. Allemaal in je binder te stoppen op volgorde van de Pokédex. De set is vanaf nu verkrijgbaar in verschillende producten. Het is in vergelijking een vrij kleine set met 207 kaarten. Uiteraard alle Pokémon uit gen 1, enkele items en trainers en niet te vergeten de alt-art kaarten met hele toffe designs!

Je kunt nu al beginnen met het verzamelen van 151 door de volgende producten:

Elite Trainer Box.

Poster Collection – deze bundel geeft 3 promo’s van de starters en een poster met aan één kant alle illustraties die je op de kaarten vindt en één kant met alle Pokémon symbooltjes.

Binder Collection – deze bundel geeft je geen promo, maar wel een binder om al je kaarten in te bewaren. Het is een hele mooie en bruikbare binder van stevig materiaal. Een no-brainer als je nog geen binder nodig hebt voor 151.

Booster Bundle – deze bundel bevat 6 boosters, geen extra’s.

Vanaf 6 oktober zijn er ook enkele Premium Collections verkrijgbaar en verschijnt ook de Ultra Premium Collection.

Ben jij al begonnen met deze nostalgische collectie?