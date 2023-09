Cities: Skylines 2 – Nieuws over belastingen en industrieën!

De aankomende release van Cities: Skylines 2 maakt me zowel nieuwsgierig als geïntimideerd. In de oorspronkelijke game had je een vrij eenvoudige taak. Houd de residentiële, industriële en commerciële belastingen rond de 14% en alles zal goed komen. Maar Cities: Skylines 2 lijkt een aanzienlijk gedetailleerdere en realistischere simulatie van een werkende stad te worden dan zijn voorganger. Dit betekent dat er meer gespecialiseerde industrieën zijn om te beheren en een overvloed aan belastingen om te regelen.

Industrieën

Er zijn negen gespecialiseerde industrieën in Cities: Skylines 2. Vier daarvan zijn gericht op landbouw, waar je vee kunt houden of gewassen zoals graan, groenten en katoen kunt verbouwen. Daarna komen de industrieën. Je hebt bossen die hout produceren en ondergrondse afzettingen waaruit je erts, steen of steenkool kunt winnen. En tot slot is er de mogelijkheid om naar olie te boren.

Wat opvalt, is de mate van controle die je hebt over elk van deze industrieën tot in de kleinste details. Je kunt beslissen hoeveel je wilt produceren, prijzen instellen voor overschotten en bepalen hoeveel je wilt exporteren naar andere steden of voor eigen gebruik wilt behouden. Het mooie is dat veel van dit micro-management optioneel is. Dus, als je liever de grote lijnen uitzet en de fijnere details aan iemand anders wilt overlaten, is dat zeker een mogelijkheid.

Belastingen

Belastingen zijn nu ook veel gedetailleerder. In Cities: Skylines 1 kon je algemene belastingen heffen op industriële, commerciële en residentiële zones. In deel 2 kun je echter elk individueel bedrijf, elk materiaal en elk product belasten. Je hebt de controle over belastingen op alles, van voedsel en meubels tot graan, papier, hout, groenten, voertuigen, elektronica, metaal, olie, plastic en benzine. Het is een uitgebreide lijst, dus als je van belastingen instellen houdt, is Cities Skylines 2 echt een spel voor jou.

Natuurlijk zal de manier waarop je deze belastingen beheert, een directe invloed hebben op de economie van je stad. Als je de productie van meubels goedkoper maakt, zullen er meer fabrieken voor meubels in je stad verschijnen en kunnen je inwoners gelukkiger worden omdat ze in comfortabelere huizen kunnen wonen. Maar als de belastingen te laag zijn, loop je het risico geen stabiel inkomen te genereren en loop je het gevaar dat je sommige producten over produceert ten koste van andere.

Gevolgen

En er is nog meer om rekening mee te houden, want bedrijven zullen nu werknemers ontslaan, waardoor je weer een nieuwe draai kunt geven als het gaat om het beheren van het geld. Stel je voor dat je olieboringen een negatief effect hebben op de milieutoestand van uw stad en mensen ongelukkig maken.

Je verhoogt de belastingen om de olieproductie te verminderen, maar dit betekent dat oliemaatschappijen minder geld hebben, wat leidt tot banenverlies en ontevredenheid onder je inwoners. Het is een voortdurende cyclus van besluitvorming en consequenties die je echt het gevoel geeft dat je een stad aan het besturen bent, en ik kan niet wachten om dit spel te spelen.

