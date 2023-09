Review: The Crew Motorfest

Dé nieuwe straatracer van Ubisoft is dit jaar The Crew Motorfest. Een soort combinatie tussen Hot Wheels, Need For Speed en Forza Horizon gemengd met een gedetailleerde verhaallijn.

Ubisoft brengt hun eigen arcade racer dit jaar weer op de markt. The Crew Motorfest is dit jaar dan ook een succes geworden, een arcade racer met toch een serieuze ondertoon. We kennen de series natuurlijk vanuit zijn unieke in-game mechanic, namelijk het switchen van voertuigen. Zo kun van lekker scheuren in een supercar naar backflips maken in de lucht met een vliegtuig door middel van een quick-select menu. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om over het water te deinzen met je dikke boot en daar de boel onveilig te maken.

The Crew Motorfest speelt zich af op het hawaiiaanse eiland O’ahu, waar we het bestaan van alles dat een motor bevat vieren. Door middel van thema playlists maak jij gehele cultuur van A tot Z mee in deze game. Van Japanse klassiekers tot open-wheelers, van raceboten tot vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

Zoals in de trailer te zien valt, legt deze game natuurlijk de focus op auto’s en motoren. Van de Lamborghini Revuelto tot de Formule 1 auto van Max Verstappen, bijna elke soort 2- én 4 wieler is te verkrijgen in deze game.

Deze game lanceert met over 600 voertuigen in-game, waarvan de meeste natuurlijk op het land rijden. Laat je niet afschrikken door dit getal want elk voertuig heeft heel veel liefde gekregen. De visuals van alle auto’s zijn uitstekend maar waar het echt uitblinkt is in de audio. Iedere auto, motor, vliegtuig óf boot klinkt uniek en authentiek. Zo hoor je het unieke gerommel van de boxermotor van een Subaru tot het geschreeuw van een open-wheel racer met een V12 motor erin.

Gameplay

Deze game, net zoals de rest van de series, is uiteraard een arcade racer. Dit betekent dat je geen simulator ervaring hoeft te verwachten. Wel zit er een goede balans qua gewicht en reactievermogen achter ieder voertuig. Dit geeft een goed gevoel van waar de grenzen liggen bij hetgene dat jij bestuurt. Een open-wheeler zal bijvoorbeeld een stuk sneller reageren en heeft meer grip dan een Off-road SUV bijvoorbeeld, dit betekent echter niet dat zwaardere auto’s minder leuk zijn om te rijden. Alhoewel de auto’s goed handelen, kunnen ze soms ook wel heel koppig zijn. Het driften bijvoorbeeld heeft flink wat weg van dezelfde besturing die we zien in Need For Speed, de auto drift bijvoorbeeld vanuit zichzelf en is soms niet te controleren noch uit een drift te trekken.

Zoals eerder al genoemd werd, maakt de game gebruik van thema playlists. Deze playlists zijn als het ware events waar jij je voor inschrijft waar je uitsluitend specifieke voertuigen mag rijden. Zo heb je playlists van bijvoorbeeld landen maar ook specifieke automerken, soms zelfs ook modellen van één specifiek merk.

In een ‘Porsche’ playlist kun je dan geen Ferrari rijden, de meeste events krijg je zelfs een auto voorgeschoteld waarmee jij moet gaan rijden. Dit zijn geen slechte wagens en presteren allemaal prima waardoor je ook een smaak krijgt van pakweg ieder voertuig dat aanwezig is in-game.

Omdat de game meestal een auto voor je klaar heeft staan, heeft het soms weinig nut om de auto’s uit jouw garage te pimpen en te tunen. In het verhaal modus rijd je bijna nooit je eigen auto in een event maar gebruik je deze alleen om van A naar B te komen. Wel is het zo dat de game een goede feedback geeft ongeacht op welk terrein je rijdt, vaart of vliegt. Dit geeft een goede variatie en iedere discipline voelt anders aan dan de vorige. Omdat je van verschillende thema’s heen en weer stuitert, waardoor je ook op ander terrein rijdt, blijft ieder thema lekker fris.

Een wereld die mee evolueert

Het visuele aspect mag er natuurlijk ook wel duidelijk wezen. Iedere auto is tot in het detail heel goed representabel voor het echte werk. De auto customisation is wellicht iets meer fantasie aangezien sommige bodykits duidelijk niet straatlegaal zijn. Wel maakt het mogelijk om van een gewone BMW M4 een GT3 auto te maken. Zo kun je bijna elke carosserie onderdeel vervangen en prestaties zo opkrikken tot het echte werk.

Om bij het pimpen van auto’s te blijven, deze game maakt met mogelijk om je eigen werk te bekijken in 3D. Zo kun je in een auto tentoonstelling rondlopen waarin je jouw creaties kan zien. Tevens wordt deze tentoonstelling gebruikt als een soort hub waar je met je eigen karakter kan rondlopen. Ook zie je de wagens van je vrienden en andere spelers, hier kun je uiteindelijk ook op stemmen. Behaal je de top 10 van uitgelichte auto’s dan komt er een leuke beloning jouw kant op.

Het eiland van O’ahu leeft met je mee. Iedere thema playlists zorgt ervoor dat het eiland een ander gewaad draagt. Bij de japanse thema zie je bijvoorbeeld het Cyberpunk thema terug met veel neonlichten, ga je off-roaden met een dikke buggy dan zul je sneller tentjes tegen komen die langs het ongeharde parkour staan. Een vliegtuig race heeft bijvoorbeeld ook meer grote ballonnen in de lucht waar je je doorheen moet navigeren dan bijvoorbeeld een bootrace. Deze thema’s geeft het gevoel dat iedere race daadwerkelijk anders is en geen repetitie vormt.

Wel is het helaas zo dat de game veel inspiratie heeft opgedaan vanuit de Forza Horizon series. Zo zien we bijvoorbeeld het grote festival terug met veel kleuren en muziek, maar ook bijvoorbeeld de geïntegreerde kunstwerken die door echte artiesten zijn gemaakt en in-game op bijvoorbeeld gebouwen zijn geplaatst. De loopings en andere grappige dingen in de wereld zien we dan ook weer terug van bijvoorbeeld Hot Wheels.

Samenvatting

The Crew Motorfest is een hele leuke arcade racer die je een inzicht geeft in voornamelijk de autocultuur. Door middel van thema playlists behoudt de game zijn charme, van de specifieke auto’s tot omgeving die zich verandert om jou beter te immersen in de game. De besturing is geen simulator maar een robuuste arcade racer waarin je wel de controle hebt over jouw voertuig.

Een aantal games zijn duidelijk geïnspireerd voor dit vervolg van de series, zo zien we de customization uit Need For Speed series terug en een aantal combinatie items uit Forza Horizon en Hot Wheels terug. Helaas zijn er wel een aantal items dat een gevoel geven alsof ze gedupliceert zijn uit andere games. Hierdoor verliest Motorfest bij een aantal aspecten zijn authentiekheid.