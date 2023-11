World of Warcraft nieuwe expansion aangekondigt

Een verhaal die al twintig jaar in de maak wordt gepubliceerd in de nieuwe World of Warcraft expansion genaamd “The War Within”. Is dit dé comeback van Blizzard?

World of Warcraft is on the comeback met een plotselinge aankondiging van de tiende expansion van hun game. De nieuwe uitbreiding in het universum van Warcraft gaat “The War Within” heetten en schijnbaar is het verhaal al maar liefst 20 jaar in de maak!

Via Twitter heeft de officiële pagina van de game de nieuwe uitbreiding bekend gemaakt. Natuurlijk staat weer een vette cinematic te wachten die de lat legt van de expansion.

Niet alleen één expansion is aangekondigd, maar zelfs drie! We hebben dus al een vooruitzicht naar de nieuwe expansions. Blizzard overkoepeld ze zelfs met een eigen Saga genaamd “World Soul”.

De laatste expansion, Dragonflight, is bijna één jaar geleden uit gekomen en heeft de spelers weer nieuwe items gegeven om ze bezig te houden. Wanneer deze expansions specifiek uit komen, is nog niet duidelijk.

De eerst volgende expansion, zal ergens in 2024 live gaan. Wanneer is nog niet duidelijk. We weten allemaal dat een WoW expansion ongeveer anderhalf jaar tot bijna 2 jaar meegaat totdat we een vordering in het verhaal maar ook gameplay krijgen. Laten we hopen dat het met deze saga ook zo zal zijn.

World of Warcraft: The War Within zal in 2024 live gaan. Pre-orders zijn nu live via https://www.worldofwarcraft.com/