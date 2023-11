Review: HyperX Vision S Webcam

HyperX is hun catalogus flink aan het uitbreiden, nu ook met de HyperX Vision S webcam. Voornamelijk gericht voor content creation zoals live streams op Twitch of Youtube maar ook handig voor meetings via Teams.

Wat is een computer opstelling zonder webcam, tegenwoordig bijna niets. Een webcam is een must-have in het huidige digitale tijdperk, voor het professionele leven maar tegenwoordig ook voor entertainment. Denk bijvoorbeeld aan content creation zoals live-streamen of publiceren van video’s op het internet.

Jouw koppie kan de laatste nieuwe trend worden op TikTok, Twitch of Youtube maar daarvoor moet je wel eerst goed te zien zijn. De HyperX Vision S biedt een zuiver beeld dankzij de Sony Starvis IMX415 sensor. Dit maakt 4K resolutie haarscherp en zijn er verschillende verversingsnelheden mogelijk. Zo zien mensen een scherp en zuiver beeld van jou of hetgeen dat jij aan het filmen bent. Natuurlijk heeft de webcam een optie om resolutie en verversingsnelheid aan te passen naar jou smaak. Zelf gebruik ik voornamelijk de 1080p60 functie voor het live-streamen op Twitch of voor Discord met mijn vrienden.

Tegenwoordig zien we veel webcams die te veel zijn ingezoomd. Dit apparaatje bevat een hoek van 90 graden waarmee je veel meer kunt laten zien op je webcam dan bijvoorbeeld jezelf. Dit is echt een uitstekende feature, zo kun jij ervoor kiezen wat in de spotlight staat. Ook waren mijn matties op Discord ook onder de indruk van het beeldkwaliteit.

Qua fysieke componenten bevat deze internet camera nog goede set aan functies. De body is volledig gemaakt van aluminium waardoor hij robuust en solide aanvoelt. Dankzij de multi-swivel en tilt mogelijkheden die in de standaard zitten kun je de webcam vrijwel overal plaatsen. Ook zit er een magnetische privacy cover bij en bevat de camera een USB-C aansluiting aan de onderkant. Hierdoor komt er minder stress op de kabel en aansluiting en biedt het de camera meer bewegelijkheid.

Wat is hardware zonder software?

De HyperX Vision S webcam maakt gebruik van de HyperX NGENUITY utility suite. Een overkoepelend programma voor vrijwel alles dat HyperX gebruikt. In deze software kun je allerlei items aanpassen van je RGB-lichtjes, monitor instellingen tot macro’s op je toetsenbord.

Omdat wij een webcam hebben getest, kijken wij strict naar de webcam functies binnen de software.

De software maakt de fysieke webcam een stuk aantrekkelijker dankzij de functies die beschikbaar worden. Zorg dat de webcam altijd scherp staat dankzij de handige Auto Focus optie. Hiermee kun je de webcam automatisch laten scherpstellen op hetgeen dat jij wilt laten zien. Zit je altijd op een positie dan kun je ook gebruik maken van de Manuele Focus. Mijn advies is om hem lekker op automatisch te laten staan, zo is de webcam nogal gevoelig qua diepte en kun je al snel onscherp en wazig worden mocht je niet stil kunnen zitten in je stoel.

Kun jij je webcam maar op één specifieke positie neerzetten, dan kun je gebruik maken van de “Framing” optie. Uit een keuze tussen drie verschillende “zoom” modi kun jij de webcam ook nog eens via de software aanpassen wat hij moet laten zien.

Ook zijn er functies zoals “Auto Exposure” en “Auto White Balance”. Deze kun je ook automatisch laten staan maar ook handmatig tweaken. Hiermee kun je de belichting en een lichte kleur aanpassing toepassen op het beeld wat de webcam oppikt. Zelf heb ik hier ook de automatische functies aan, zo waren de basis instellingen meer dan prima.

Heb je in het algemeen een slechte belichting dan kun je ook nog eens gebruik maken van de “Optimize” functies. Hiermee kun je zogenaamde filters toepassen waarmee je een aantal items kunt weghalen of toevoegen. De voornamelijkste is de HDR-functie, dit laat de natuurlijke kleuren zien van de webcam en geeft je een betere contrast range dan je standaard sRGB modus.

De software in het algemeen is goed te doen en beginner vriendelijk. Ben je geen video- of fotograaf dan kun jij als casual gamer ook wel makkelijk uit de voeten komen met deze software.

Leuke webcam maar toch wat obstakels

Laten we even praten over wat obstakels, zo is de eerste gelijk een terugkoppeling naar de NGENUITY software. Zelf heb ik vernomen dat deze soms niet reageert op de instellingen die je verandert. Vaak heb ik de software suite volledig moeten afsluiten en opnieuw moeten opstarten voordat deze pas instellingen opsloeg die ik gemaakt had, zoals bijvoorbeeld de resolutie.

Ook vind de HyperX Vision S webcam het niet leuk als je hem op meerdere plekken gebruikt, sterker nog.. hij laat het niet eens toe. Mocht je in Discord of via Teams je webcam aanhebben maar bevalt je video kwaliteit toch niet? Een on-the-fly verandering qua instellingen is helaas niet mogelijk. De webcam maakt gebruik van “usage of exclusivity”, dit betekent dat maar één programma per keer toegang heeft tot de webcam.

Wil je dus iets willen veranderen qua instellingen, dien je eerst de webcam uit te zetten en vervolgens de software suite te openen. Zodra je de aanpassing hebt gemaakt dien je de software volledig handmatig af te sluiten. Niet alleen op het kruisje duwen maar het hele proces dient afgesloten te worden. Doe je dit niet, dan is er kans dat je favoriete spraak programma je webcam niet meer herkent.

Ook komt het sporadisch voor dat de NGENUITY software crasht, dit is slechts een enkele keer gebeurt dus niet een heel groot drama.

Als laatste wil ik het ook hebben over de prijs van de webcam. Met een flinke prijskaart van $200 is het geen webcam die je zomaar effe koopt. Tuurlijk ben ik zeer onder de indruk van het beeldkwaliteit maar daarintegen werkt de software niet optimaal. Voor de gemiddelde gamer is deze prijs een flinke investering en ben ik niet van mening om deze snel aan te raden. Doe je content creation en heb je al een following op Social Media of live-stream platformen, dan is dit wel echt een go-to webcam voor de prijs.

