Modern Warfare III campaign is te kort!

Sledgehammer Games strikes again met wat lijkt op een teleurstellende Call of Duty titel. De game die volledig steunt op Modern Warfare 2 maps en de terugkeer van “Movement” laat spelers achter met een zure nasmaak na het spelen van de campaign Early Access.

Call of Duty fans die de game vooraf hebben besteld kregen onlangs vervroegd toegang tot de single player campaign. Waar de Call of Duty games de afgelopen jaren een toffe campaign hebben neergezet, lijkt Sledgehammer hier niet veel moeite in te hebben gestoken. Fans klagen online dat de campaign ongeveer 4 uurtjes lang is, weinig toevoegt aan de Modern Warfare verhaallijn en slechts bestaat uit filler.

De single player mode voor Call of Duty Modern Warfare III begon gisterenavond, 2 november om 19:00. Om deze te kunnen spelen had je de game wel vooraf moeten bestellen via een van de digitale winkelketens.

Een grote verrassing is het echter niet. Wie de ontwikkeling van Call of Duty op de voet heeft gevolgd weet dat Sledgehammer Games verreweg van de beste titels in de franchise neerzet. Vanguard wordt gezien als de slechtste titel in jaren. Het feit dat de studio nu een titel ontwikkelt die volledig moet leunen op een ijzersterke basis die door een andere studio is ontwikkeld spreekt dan ook boekdelen.

Ik wil niet zeggen dat Sledgehammer geen talent heeft. Maar misschien zijn ze niet geschikt om Call of Duty titels te maken. Zelfs Treyarch en Infinity Ward schieten vaak genoeg de mist in. En dit zijn de studio’s die ons de beste titels in de franchise hebben gegeven. De lat ligt gewoon erg hoog, omdat de franchise gepaard gaat met onverwisselbare momenten en gameplay.

Modern Warfare III verschijnt in zijn volledigheid op 10 november op PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X|S en PC. Het valt nog maar te zien hoe goed de multiplayer zich staande weet te houden. Alle maps uit de Modern Warfare (2009) keren terug en het lijkt er ook sterk op dat dit het enige ‘goede’ is aan de Call of Duty van dit jaar.