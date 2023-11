Pokemon Scarlet & Violet is jarig!

Vandaag is de eerste officiële verjaardag van Pokemon Scarlet & Violet en dat wordt natuurlijk gevierd. The Pokemon Company heeft namelijk met YAOSOBI een videoclip uitgebracht.

Dé bekende Japanse musicale duo YAOSOBI, bestaand uit composer Ayase en zanger Ikura, hebben een liedje uitgebracht genaamd “Biri-Biri”. In viering van Pokemon Scarlet & Violet die vandaag één jaar geleden is uitgekomen.

In deze schattige videoclip staat onze Nemona in de hoofdrol en volgt een verhaaltje genaamd “After the Rain with You” geschreven door Ayano Takeda. De videoclip is in het Japans maar er is ook een Engelse versie gemaakt van het liedje, helaas zit de videoclip er niet bij.

Mocht je niet bekend zijn met het verhaaltje, hierbij gaat het om Nemona die een nieuwe transfer student genaamd Anna bevriend.

Bekijk de volledige videoclip hier beneden!

Pokemon Scarlet & Violet is oorspronkelijk gereleased op 18 november 2022, precies een jaar geleden. Recent is de eerste uitbreiding van het spel uitgekomen genaamd “The Teal Mask” en hebben wij deze uiteraard bekeken.

Op 14 december 2023 zal er een tweede uitbreiding aankomen genaamd “The Indigo Disk”. Hierbij zullen we een school bezoeken in- en op het water. Tevens zal dit de laatste DLC zijn van de eerste bundel “The Hidden Treasure of Area Zero”.