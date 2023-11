PUBG ontwikkelaar bezig met SIMS concurrent

Korea is ondertussen hét hart van games en hun ontwikkelingen, zo is het bedrijf achter PUBG bezig met sim-game die concurrentie moet bieden aan de SIMS serie.

Krafton, ook wel bekend als het bedrijf waar PUBG vandaan komt, heeft tijdens het internationaal gaming event G-STAR 2023 in Busan een game getoont die potentiëel de strijd aan gaat met de bekende “The SIMS” serie.

Het spel waar we over hebben heet inZOI en zal worden gebouwd in Unreal Engine 5. Dit betekent een gelijksoortige simulatie game maar dan met extreem realistische graphics, daar staan de Koreanen bekend om.

EA krijgt competitie

Volgens Krafton zal inZOI niet zomaar een simulatie game worden. Zo werd er gezegd dat de speler(s) “goden” worden binnen de game. Alles is naar wens aanpasbaar en er zullen eindeloos veel nieuwe verhalen zijn in verschillende vormen van leven.

De timing van de aankondiging van inZOI zit wel goed snor, zo weten we dat EA ondertussen druk bezig is met “The Sims 5”. Ook deze zal komende maanden nieuwe informatie vrijgeven en zeker een interessante game om in de gaten te houden.

Krafton’s nieuwe game inZOI heeft nog geen release datum, wel weten we dat deze in 2024 zou moeten uitkomen.