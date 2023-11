Review: HP Omen Transcend 16

HP en HyperX hebben vrij recent een samenwerking aangekondigd. Die samenwerking werpt nu haar vruchten af in de nieuwe laptop/ accessoires line-up. Wij kregen de kans om de HP Omen Transcend 16 te testen en delen dan ook graag onze bevindingen, gebaseerd op welk soort gebruiker jij bent!

De HP Omen Transcend 16 is een gaming laptop in hart en nieren. Maar, het is een gaming laptop met een versimpeld design, een dun chassis, een kleurrijk scherm met een 16:10 verhouding en met een mogelijkheid om HyperX headsets te koppelen zonder een USB dongel! Zoals je hier al merkt, zijn er een aantal interessante keuzes gemaakt, sommige enorm sterk en sommige net wat minder. Je kan de HP Omen Transcend in een bundel kopen met de HyperX Core II Wireless, deze reviewen wij mee!

Bouwkwaliteit & design

De Transcend 16 heeft een enorm subtiel design, iets dat ik tegenwoordig graag terugzie in veel gaming laptop modellen. De laptop is zwart, met een vrij smal chassis, die net iets dikker oogt dan mijn Macbook Pro 16′. Verder zie je alleen een letterlogo van OMEN op de achterkant. De laptop is gemaakt van magnesium-aluminium en plastic, met een fijne coating. Er is weinig deck flex, wat betekend dat hij aardig stevig gebouwd is en dat hij niet gaat fakkelen met typen. De laptop kan, zoals in de foto hierboven te zien, volledig plat gebogen worden. De use case hiervoor? Geen idee, maar het ziet er wel cool uit. De laptop heeft een vierkantige vorm, door het 16:10 aspect ratio scherm. De bezels rondom die scherm zijn minimaal. Over het design heb ik dan ook weinig aan te merken, behalve dat ik de screen flex wel wat veel speling vond hebben, maar dit is deels te verklaren door dat HP het frame dun probeert te houden.

Qua aansluitingen zit de laptop wel snor. De cooling ventilatoren zitten deels aan de achterkant en deels aan de voorkant, dit maakt ze enorm gehorig, maar de laptop blijft wel altijd koel. Er zijn 2 USB type-a poorten, eentje waarmee je de laptop op kan laden in slaapstand. Er zijn 2 Thunderbolt 4 poorten, een Displayport-ingang, HDMI-ingang en natuurlijk een audio jack. Als allerlaatst is er een RJ45 internet-poort, deze is standaard ingeklapt en kan je uitklappen, wel zo handig! De laptop is voorzien van Wifi-6 en een chip waar ik later nog op terug kom! Ook over de poorten is er weinig te zeggen, behalve dat alles dat je nodig hebt sowieso aanwezig is. De accuduur wordt aangewezen op 5,5 uur, hier kwam ik niet aan. Rond 4,5 uur was de max, wat voor een gaming laptop alsnog vrij netjes is. Gamen op een accu is sowieso niet aan te raden, maar dan zal de laptop ook zeker enorm snel leeg gaan.

Een kleurrijk scherm

De laptop heeft een 16:10 aspect ratio, dit betekend dat er verticaal meer ruimte is dan bij een ‘normale’ laptop. De bedoeling hiervan? Dat je meer schermruimte hebt natuurlijk. Dit werkt fijn voor het scrollen door internet en het gebruiken van design/edit-programma’s. Maar, dit zorgt ook voor zwarte balken bij streamen en gamen. Dat kan een dealbreaker zijn, maar voor degene die de laptop voor meerdere doeleinden gaan gebruiken, kan het ook een voordeel zijn. Ik persoon, vond het niet zo erg, ik gebruik het laptopscherm voornamelijk als tweede scherm, dus die verticaliteit is zeker welkom! Het is een IPS scherm met een responstijd van 7ms. Het is een 240hz mini-led scherm met een helderheid van bijna 1200 nits. Dat is ook te zien, want het scherm is niet alleen mooi, maar ook enorm helder en bruikbaar in zonlicht.

Voor mij als designer en video-editor is dit scherm, ook door de WQHD resolutie, in combinatie met de rest, een enorme verademing. Dit betekend dat Macbooks niet meer de enige opties zijn, wanneer het op scherm aankomt. Voor de gamer is dit scherm enorm fijn, wat een dealbreaker kan zijn is de 7ms, dit is snel, maar niet snel genoeg voor de competitieve speler.

Performance

Laptops zijn tegenwoordig natuurlijk in verschillende configuraties beschikbaar. De Transcend, met een RTX4070, 32GB werkgeheugen en een Core I9-13900HX, kan gezien worden als een beest onder de laptops. Door de goede koeling en de sterke configuratie kan je iedere game op ultra draaien en natuurlijk in de passende resolutie van je scherm. Ik heb hem getest op een 4k scherm, waar ik Warzone en Modern Warfare 3 gewoon kon draaien op ultra en met een hoge framerate. Daarbij heb ik ook wat CPU belastende games getest en ook hier waren er geen problemen te vinden.

Liefdeskind tussen HP en HyperX

De nieuwe line-up staat volledig in het kader van de nieuwe samenwerking tussen twee grote merken in de industrie. De eerste stap was om een chip in de laptop te bouwen, die er net als bij Xbox, voor zorgt dat de headset automatisch verbinding maakt met de laptop. Dit is enorm fijn wanneer je de bundel koopt. Toch niet zo’n fan van de headset? No worries, andere merken werken ook gewoon. Maar, met hoe goed de HyperX Cloud II Wireless is, zal je niet snel gaan wisselen

De HyperX Core II Wireless is een headset die comfortabel op je hoofd zit, bass-heavy is op de juiste momenten en een enorm sleek design heeft. Het feit dat HyperX hun beste headsets nu draadloos maakt, is natuurlijk enorm fijn en een goede stap vooruit. De Cloud II Wireless heeft een batterijduur van 60-80 uur en ik moet zeggen, in mijn 2 weken gebruiksduur heb ik hem niet hoeven op te laden. Dat is enorm knap! Het geluid is ook sterk, met een juiste bass en goede mid-high tones. Ik heb de headset gebruikt op mijn PS5 en op de laptop en beiden klonken enorm goed! Als ik een puntje van kritiek zou moeten hebben, dan is het dat het volumewiel enorm lang erover doet om daadwerkelijk het volume aan te passen, althans op mijn PS5.

Verdict

De HP Omen Transcend 16 is een laptop die goed is voor veel soorten gebruikers. De laptop is mooi, goed gebouwd, snel en koel. Er zijn wat mogelijke dealbreakers aanwezig, zoals bij iedere laptop, maar over het algeheel een solide laptop-ervaring voor veel soorten gebruikers. De laptop, samen met HyperX Cloud II Wireless, is beschikbaar vanaf 2399 Euro, liggende aan je configuratie!