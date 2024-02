Review: Jujutsu Kaisen: Cursed Clash

Studio Mappa gaf seizoen 2 van Jujutsu Kaisen een mixed bag aan animatie. De ene aflevering kon je alleen maar met je kaak op de grond liggen, de andere aflevering ook, maar dan omdat het zo slecht geanimeerd was. Dat is uiteraard een ander topic, voor een andere keer. Maar, Bandai Namco brengt nu een game uit over de welbekende anime, onder de naam Cursed Clash. Is de game net zo goed als andere anime games, die de laatste jaren uit zijn gekomen? Laten we er samen induiken.

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash mengt zich in een genre vol games die je het liefst snel vergeet. Er zijn een handjevol sterke anime adaptatie games, maar meer dan driekwart van deze lijst is ‘oké’. Cursed Clash komt van dezelfde ontwikkelaars als My Hero One’s Justice en One Punch Man. De My Hero games waren nog wel leuk, maar de laatste One Punch Man titel is een ander verhaal. En daarmee een kleine spoiler; ik ben ook geen fan van deze nieuwe game. Waarom? Dat ga ik jullie uitleggen!

Story

Het verhaal van Jujutsu Kaisen en ook de personages die de game kleur en karakter geven, zijn van vrij hoog niveau. Dan heb ik het over de serie en manga zelf natuurlijk. Het is een verhaal dat zich niet verschuilt achter plot armor, iedereen kan de volgende zijn. Dan zou je denken dat dit een mooie setup biedt voor een sterke verhaallijn in zo’n adaptatie gamepje. Nou, alles behalve. Het verhaal wordt , in old fashioned anime game stijl, verteld als een soort Powerpoint slide met wat leuke boomer effectjes. Daarnaast worden voice lines uit de serie enorm slecht toegepast. De flow van het verhaal klopt niet en het voelt gewoon enorm lui en on a budget. Het stoort mij persoonlijk altijd, wanneer anime games dat doen. Maar, het verhaal is dan ook niet de grootste reden om deze game aan te schaffen natuurlijk, gezien het een arena fighter is. Maar weet, dat als je het wel voor het verhaal doet, dit niet de juiste plek is.

Gameplay

Cursed Clash is een arena fighter. Het is dus de bedoeling dat je 2 tegen 2 speelt in meerdere stages. Je voert combinaties uit en werkt met de ‘krachten’ van je gekozen personage. Waar anime fighters je vaak 1 personage laten spelen, met 2 support characters die soms hun skills komen showen, laat Cursed Clash je echt met een bot spelen, of een andere online speler. Daarnaast probeer de game echt de krachten uit de anime, met Cursed Energy als mana, te benutten in de game. Dat is op zich een cool idee, maar zorgt voor veel balancing issues tussen de 15 speelbare personages. Daarnaast is de movement en combat enorm lomp en niet heel responsief. Daarnast zijn personages als Gojo en Jogo enorm overpowered op dit moment. Dan kan je denken ‘hehe, dat is in de serie ook zo‘, maar zo werken games niet he, meneertje!

De controls zijn oke, maar kauwen ook veel van de attacks voor. Ik kan me voorstellen dat er een niche playerbase is, die de langzame aard van de combat leuk gaat vinden. Ik ben er geen fan van, vooral de enorm lange animaties tijdens het vallen of omver gemept worden. De joined attacks zijn dan wel weer leuk om te zien en voelen niet zo over de top als in andere fighters. Samengevat, ben ik geen voorstander van hoe de core gameplay in elkaar steekt. Daarnaast heeft de game geen mogelijkheid om te splitscreenen of lokaal tegen elkaar te spelen. Wat echt een gemis is. Er is een Relationship Chart in de game gezet. Die buiten wat kleine leuke elementen, helemaal niks toevoegt.

Graphics

De game ziet er oké uit, maar is zeker geen hoogstandje. Vooral de arena’s zijn niet heel leuk om te spelen door hoe ze er grafisch uit zien, dit geld vooral voor losvliegende stukken, wanneer je iets sloopt. Characters zien er allemaal goed uit, maar bewegen echter zo ongelofelijk lomp, dat het charme er weer snel vanaf gaat. De game is verder kleurrijk, heeft een prima user interface en branding.

Verdict

Er valt weinig goeds te zeggen over Jujutsu Kaisaen: Cursed Clash. Het verhaal wordt lui vertaald, de core gameplay is niet zo sterk en grafisch is het oké. Wat het zo jammer maakt, is dat dit een prima free-to-play game had kunnen zijn, of een titel met een lage instapprijs. Echter is het een full priced titel, waar je ook verwacht dat er dan meer budget in wordt gestoken. Het is echt jammer dat de game niet goed uit de verf komt, want ik had het fans van de anime enorm gegund! Maar om deze game full price te releasen en dan ook nog microtransacties te durven vragen, vind ik enorm gewaagd.

3/10 Domain Expansion: Review Score - 3/10 3/10