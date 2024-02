Qanba Arcade Sticks, dé leider in de markt

In de markt voor een aparte controller of zoek je gewoon een “nieuwe” manier om je retro games te spelen? Haal het klassieke arcade hall gevoel terug met de Arcade Sticks van Qanba.

Gaming begon in de jaren ’70 met de eerste arcade kasten in een hal toegewijd aan deze rage in jouw buurt. Het was destijds dé happening en deze plekken genaamd Arcade’s of Arcade Hallen werden al snel meetingspots voor de jeugd.

In ruil voor de kleingeld die men destijds in de broekzak had, kon men een spelletje spelen op een grote kast waarin de joystick destijds verwerkt was. Dit was één van de eerste vorm van een gaming controller zoals wij die vandaag de dag kennen. Voor veel mensen, zoals je pa en je ma, hebben deze game machines bijgedragen aan het maken van herinneringen destijds.

Helaas zijn in Nederland al een flink aantal arcades, zoals ze vroeger waren, opgedoekt. Vaak wegens de prijs van één spelletje, de grootte van de hal gepaard met de selectie van games of simpelweg tijd. In de latere jaren is het gamen thuis ook een stuk makkelijker geworden, waardoor mensen ook steeds minder naar arcades toegingen.

Ondanks de arcade hallen nog schaars te vinden zijn, is het toch nog mogelijk om dat arcade gevoel thuis te krijgen. Zo heb je natuurlijk de doe-het-zelf arcade kasten voor de fanatiekelingen maar puur voor de gamer bestaan er ook arcade sticks controllers. Een van de producenten van arcade stick controllers is het bedrijf Qanba. Dit bedrijft maakt hun arcade sticks van hoge kwaliteit en zijn te gebruiken op PC én PlayStation. Geliefd en gezworen door veel gamers, van amateurs tot streamers én esporters. Dit merk zul je zeker horen zodra je jezelf introduceert aan onconventionele controllers.

HORI en MadCatz zijn ook producenten van onconventionele controllers, zoals fightpads en race sturen. Ook produceren zij ook arcade sticks, echter zijn deze sticks bijna niet meer nieuw verkrijgbaar. De tweedehandse markt heeft echter nog genoeg aanbiedingen. Een kijkje waard dus!

Onconventionele controllers voor specifieke games

Nu hoor ik je vragen, voor welke games zou een “retro” controller geschikt zijn? Arcade stick controllers zijn momenteel veel gewild bij wat simpelere games. Denk bijvoorbeeld aan wat indie titels zoals Dead Cells of Blasphemous, een soort van typische side scroller én platformer games. Een game dat we vroeger ook zagen is PAC-MAN en Tetris, die ook nog veel worden gespeeld op deze manier.

Waar de arcade stick een hele grote verschijning maakt is natuurlijk in de fighting games. Zo had je vroeger de games Streets of Rage, Street Fighter en natuurlijk Mortal Kombat in arcade hallen. Deze games zijn met de jaren heen relevant gebleven, zodanig dat ze hun eigen competities hebben gekregen. Denk bijvoorbeeld aan EVO en Combo Breaker waar fighting games centraal staan.

Games die recent zijn uitgekomen zoals Mortal Kombat 1 worden ook nog steeds met deze onconventionele controllers gespeeld. Ook TEKKEN 8 (check onze review hier) blijft eraan geloven dat spelers nog steeds ervoor kiezen om de originele speelstijl te hanteren. Op Tiktok, Youtube én Twitch zien we esporters en streamers het woord naleven door deze unieke controllers te gebruiken.

Volgens velen is het ergonomischer en krijg je er minder zweet handen van, terwijl de ander zegt dat de inputs een stuk zuiverder zijn dan een normale hedendaagse controller.

Opties, welke is geschikt voor mij?

Heb jij toevallig die kriebels om games op een oude manier te spelen maar weet je niet welke controller je moet kopen? Qanba biedt momenteel 3 verschillende arcade sticks aan, geschikt voor allerlei games. De controllers bevatten een USB-aansluiting waardoor deze natuurlijk te gebruiken zijn op de PC. Tevens hebben ze allemaal een officiële licentie van Sony dus ook bruikbaar op de PlayStation 4 én PlayStation 5. Ondersteuning voor Xbox of Nintendo Switch is er helaas niet.

Entree level

Mocht je niet al te veel geld willen uitgeven voor een arcade stick of ben je nieuwschierig of het iets voor jouw is, dan heb je de optie voor de Drone 2. Met een prijskaartje van €149,- is dit een ideale manier om te kijken of een ‘ouderwetse’ controller jouw nieuwe speelstijl wordt. Natuurlijk is dit ook een leuke optie voor als je gewoon van afwisseling houdt zonder je portomonnee uit het raam te mieteren. Uitgerust met kwaliteit gefabriceerde knoppen en interne onderdelen van QANBA zelf.

Mid-tier keuze

Ben je opzoek naar iets dat robuuster is, dan heb je de optie voor de Titan. Uitgerust met een hogere kwaliteit materiaal waardoor je handen niet meer zo snel van de stick afglijden én een iets grotere formaat, is dit een ideale keus. De stick zorgt ook voor opties om bijvoorbeeld je knuppel te vervangen door iets wat jij comfortabeler vind. Zo is de keus tussen een ball-top en een bat-top nog nooit zo makkelijk geweest, een klepje eraf draaien en je kan de stick vervangen! De standaard onderdelen die gebruikt worden zijn van SANWA, wat volgens de community “The best of the best” is.

Het beste van het beste

Als laatste komen we bij de arcade stick die voornamelijk gewild is bij professional fighting gamers. De Obsidian 2 zien wel vaker terug op kampioenschappen en is het kroonjuweeltje van Qanba. Ook deze is uitgerust met SANWA onderdelen en komt uit de doos met een ball-top knuppel. Gebouwd uit robuuste onderdelen met een groot oppervlak zodat deze arcade stick makkelijk op je schoot past. Speel je liever op een bureau of tafel dan komen de rubber voetjes goed van pas. Ook heeft dit model een interne opslag compartiment voor bijvoorbeeld je kabels zodat deze niet kapot of kwijt raken!

Over Qanba

Qanba is een bekende naam in de wereld van gaming-accessoires, met een primaire focus op arcade sticks en andere controllers van hoge kwaliteit, die voldoen aan de eisen van beginnende spelers zowel als professional esporters. Opgericht in 2009, behaalde de QANBA Q1 PS3/PC “2-in-1” arcadestick groot succes in China en Noord-Amerika. Daarna volgde wereldwijd succes met de QANBA Q4 arcadestick in 2011. Door te voldoen aan de veeleisende criteria van kampioenschappen én esporters, vestigde Qanba zichzelf in de meest prestigieuze vechtspeltoernooien.

Ga jij de overstap maken naar een arcade stick of blijf je liever bij je bekende joypad controller?