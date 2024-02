Van Gogh Pokémon kaart vanaf morgen verkrijgbaar

De felbegeerde Van Gogh Pikachu Pokémon kaart die tijdens de speciale expositie in het Van Gogh museum te verkrijgen was, zal vanaf zaterdag verkrijgbaar zijn in deelnemende winkels. De kaart heeft lange tijd enorm veel geld opgebracht op cardmarket en was zeer gezocht.

De Pikachu Pokémon kaart, die inspiratie haalde van de iconische Van Gogh werken, zal vanaf zaterdag bij verschillende deelnemende winkels verkrijgbaar zijn bij een besteding van 29,99 euro. De kaart werd eerder gratis weggegeven aan bezoekers van het Van Gogh museum. Deze was echter al snel volgeboekt en de filmpjes waarop mensen elkaar te lijf gingen voor, de ook snel uitverkochte, merchandise waren al snel te zien. Het heeft enorm storm gelopen. Het museum heeft geprobeerd de spullen nog een keer online te krijgen maar slaagde daar niet in.

Ook met de gratis promo kaart liep het niet goed af. Deze werd al snel niet meer weggeven door overlast. Buiten het museum verzamelde publiek dat de kaart van mensen wilden overkopen en scalpers gingen met grote groepen te werk. Later werd bekend dat zelfs medewerkers van het museum dozen kaarten hebben verduisterd. Niet gek, want de Van Gogh Pikachu kaart bracht ungraded ongeveer 120 euro op. Een PSA 10 natuurlijk vele malen hoger.

Het is niet bekend of de promo die bij deelnemende winkels precies hetzelfde zal zijn als het exemplaar dat in het museum werd wegegeven. Hoogstwaarschijnlijk is dit wel het geval. De drama om de kaat heen is dan ook niet onopgemerkt gebleven. Volgens Simon Benton, de vice president van de trading card games sales van The Pokémon Company International was er veel vraag naar de kaart en vroegen fans zich af of deze kaart weer in Nederland te verkijgen zou zijn. Gelukkig wel dus. Volgens geruchten zullen er zo’n honderdduizend extra exemplaren de markt op komen. Met een markt populatie van ongeveer 22 duizend, zal dit de prijs van de kaart naar beneden drukken. Veel verzamelaars proberen dan ook last minute nog wat te verdienen aan de dubbele exemplaren die ze hadden liggen. Pokémon Company zelf beweren dat de kaart op grote schaal beschikbaar zal worden.

De kaart zal na een aankoop van 29,99 uit de Pokémon TCG cadeau worden gegeven. Natuurlijk zolang de voorraad strekt, en één per persoon. Deelnemende winkels zijn Intertoys, Game Mania, Top1Toys, Primera, Bruna, MediaMarkt en Smyths Toys Superstores. Spellenspeciaalzaken zullen de kaart ook aanbieden.