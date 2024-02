Epic Mickey krijgt dit jaar een remake!

Disney Epic Mickey Rebrushed zou een trouwe remake van de klassieker uit 2010 moeten zijn die wordt ontwikkeld door Purple Lamp. Deze studio kennen we voornamelijk van de recente Spongebob games. De director van de originele Epic Mickey is ook aangeschoven om assistentie te verlenen bij het maken van deze nieuwe versie.

In dit verhaal stuurt de speler Mickey Mouse met een kwast door verschillende Disney werelden en gevaarlijke woestenijen. We verven onze weg door de wereld en moeten de gevaren op ons pad zien te verslaan. De levels zijn gebaseerd op iconische Disney klassiekers. De game moet in 2024 nog verschijnen en is zodra deze verschijnt speelbaar op PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S.

“I’ve received more heartfelt fan mail from players of all ages about Disney Epic Mickey than any other project I’ve worked on – a true indicator of the timelessness of this game,” zei Warren Spector, director of the original Disney Epic Mickey. “That my team and I contributed to that legacy is truly an honor and I’m delighted that old fans and new will get to enjoy the adventures of Mickey and Oswald in Wasteland once again.”