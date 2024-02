Hi-Fi Rush verschijnt op 18 maart op PlayStation 5

Voorheen Xbox en PC exclusive Hi-Fi Rush van Bethesda verschijnt op 18 maart op de PlayStation 5. Dat is wat Bethesda en Microsoft officieel aankondigen in een aankondigingsvideo die iets te vroeg werd gepubliceerd. De video is inmiddels op privé gezet en is niet meer te zien.

Geen geheim meer natuurlijk, maar Hi-Fi Rush, de kleurrijke action ritme-vechter verschijnt op 18 maart op de PlayStation 5. Op dezelfde dag maakt Nintendo bekend dat Grounded en Pentiment naar de Nintendo Switch komen via de Nintendo Direct Partner Showcase. Tot nu toe zijn er 3 games officieel bevestigd. Phil Spencer melde in hun Business Update dat er 4 titels multiplatfrom gaan. Dat betekent dat er nog eentje niet officieel bevestigd is. Volgens alle geruchten moet dit Sea of Thieves zijn.

Nog voor al deze aankondigingen verscheen er een update voor de PC versie van Hi-Fi Rush waarin plotseling PlayStation symbooltjes te zien waren bij het aansluiten van een PlayStation controller. Deze update hintte al op een PlayStation versie. Gelijktijdig verschenen er allerlei geruchten over PlayStation versies van Halo, Starfield, Indiana Jones en nog veel meer Xbox games. De meeste geruchten zijn ondertussen weer afgeschoten door Phil Spencer en Xbox. Voor nu dus 4 titels naar concurrerende platformen.

Welke Xbox games komen naar PS5/Nintendo?

Pentiment – 22 februari op de Nintendo Switch

Grounded – 16 april op de Nintendo Switch

Hi-Fi Rush – 18 maart op PlayStation 5

Sea of Thieves nog niet bevestigd

Met welke van deze vier games kan jij eindelijk aan de slag op je Switch of PlayStation? Welke Xbox titel volgt?