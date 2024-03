Preview: Rise of the Ronin

Rise of the Ronin is bijna hier! De makers van Ninja Gaiden en Nioh zijn terug met een gloednieuwe game in de samurai-stijl. Dit keer een game met een open wereld waarin we meer vrijheid hebben en een hele nieuwe Team Ninja ontdekken dan we tot nu hebben gezien.

De preview van de game is ongeveer 2 uurtjes en neemt ons mee naar de eerste grote stad, Yokohama, een kasteel en meerdere open-wereld locaties met kleine dorpjes en kampjes. Er is genoeg om over te vertellen, maar met de eerste paar uur is het nog lastig om alles tot in detail te bespreken. Er is zoveel dat we nog niet hebben gezien. De game voelt immens groot aan. Niet alleen kwa omgeving, maar ook de verschillende gameplay elementen. Waar we gewend zijn aan de complexe aard van Team Ninja games, is Rise of the Ronin een uniek paard in hun stal.

Met de deur in huis

Laten we het eerste gevoelige onderwerp direct aansnijden. Hoe moeilijk is Rise of the Ronin, gebaseerd op de introductie van de game? Deze Team Ninja game biedt soortgelijke gameplay elementen aan games als Nioh. Verschillende soorten wapens en kleding die de stats van je personage beïnvloeden. Al voelt het tot zover iets minder uitgebreid dan we gewend zijn. Er is een nieuw soort steen-papier-schaar systeem dat bepaald of jouw wapen in een bepaalde stance effectief is tegen vijanden met een bepaald wapen in een bepaalde stance. Stances komen niet zomaar in deze game, deze moet je vrijspelen door bondgenoten te vormen met andere Ronin en personages. Je kunt per wapen 3 verschillende stances of vechttechnieken tegelijk aanzetten, maar het lijkt er dus op dat hier veel variatie in zit en je speelstijl dus niet enkel afhankelijk is van je favoriete wapens, maar ook je favoriete vechtstijl met dat wapen.

Er zijn drie soorten moeilijkheidsgraden in Rise of the Ronin en je mag deze vanaf het begin vrij aanpassen. Easy, Medium en Hard. We zijn begonnen met de standaard moeilijkheidsgraad en hebben op Medium ervaren dat de game niet zo lastig is als Nioh of Wo Long. Het is overduidelijk een game die is ontwikkeld met een breder publiek voor ogen. De echte moeilijkheid is optioneel, maar zelfs op Hard lijkt Ronin dusver makkelijker te zijn dan zijn voorgangers. Deels door de open-wereld en een hele andere aanpak op het uitvoeren van missies, zorgt er voor dat de gameplay meer overeenkomt met PlayStation’s andere open-world Samurai game, dan iets wat Team Ninja voorafgaand aan Rise of the Ronin heeft gemaakt. Er zijn dus veel meer opties om vijanden stilletjes uit te schakelen waarbij ze helemaal geen bedreiging vormen voor de speler.

Verhaal en setting

Rise of the Ronin vertelt een verhaal over Japan aan het einde van de Edo periode in de 19e eeuw. Het is de tijd waarin Japan noodgedwongen hun grenzen voor het Westen moet openen. De komst van het Westen naar Japan is direct zichtbaar door de stenen gebouwen in Yokohama en de duidelijke invloed van het Westen op de samenleving. Niet iedereen is het daar mee eens en ook dat conflict is zichtbaar. Hoe we het verhaal smeden is deels aan ons. Je maakt zelf de keuze om belangrijke figuren te laten leven, of om ze te vermoorden. De uitkomst van het verhaal is deels afhankelijk van de keuzes die jij maakt als vrije Ronin. In de korte tijd dat we hebben gespeeld hebben we nog niet veel dergelijke keuzes moeten maken om te zien wat de impact van deze keuzes zijn, maar toch hebben we al een eerste paar keuzes moeten maken die het verschil maken tussen leven en dood voor bepaalde personages. Ook keuzes en dialoogopties met bondgenoten veranderen jouw relaties. En deze relaties hebben weer invloed op je mogelijkheden in combat. Goed om rekening mee te houden dus.

Aangezien Team Ninja dit keer kiest voor een meer gegrond verhaal is er weinig ruimte voor bovennatuurlijke dingen in Rise of the Ronin. Alhoewel we experimentele gadgets gebruiken, zoals de glider, hebben we tot dusver nog geen enkele glimp gekregen van magie of een ander soort type vijand buiten de mens. Waar ik zelf voor vrees is de mate van variatie als we alleen maar tegen mensen moeten vechten, maar doordat dit een typische samurai game is die zich dichterbij het heden afspeelt, zijn de mogelijkheden in variatie dit keer op een andere manier uit te breiden. Techniek en Westerse vijanden zullen ongetwijfeld niet uitblijven, alhoewel we daar op dit moment nog niet veel van hebben kunnen zien.

Yokohama in beeld

Grafisch ziet de game er helemaal niet uit als een echte PlayStation kaskraker. Alhoewel het een samenwerking tussen Sony en Team Ninja betreft hoef je hier niet de grafische kwaliteit van Ghost of Tsushima te verwachten. Op grafisch gebied is de game echt beter te vergelijken met de Nioh games, al vind ik die er op veel momenten ook iets beter uit zien dan Ronin. Ongetwijfeld heeft Team Ninja in moeten leveren op dit vlak om hun open wereld visie te realiseren. Erg is het niet, want de game ziet er nog steeds enorm gaaf en stijlvol uit. Vooral de grote stad Yokohama met een mix tussen oud Japans en Westerse architectuur zorgt voor veel blikvangers. In Motion ziet alles er ook prima uit en zitten er gruwelijke gore effecten in (die je uit kunt zetten). Aan vliegende ledematen en afgehakte hoofden geen tekort. Er zit zelfs een mechanic in waarbij je wapen minder effectief is naarmate er mee bloed op zit. Het werkt een beetje als de Ki-Pulse van Nioh, maar dan vele malen eenvoudiger.

Tot zo ver

Heb ik je interesse gewekt? Kom op 21 maart 12:00 dan nog een keer terug. Dan zal ik uitvoerig terugblikken op mijn tijd met Rise of the Ronin voor onze review van de game. Voor nu moet ik je achterlaten met deze korte preview en een eerste positieve, maar onwennige ervaring met de game. Het voelt meer als een Assassin’s Creed titel a la Odyssey en Valhalla met een “saaiere” open wereld, maar met verdieping op combat en andere gameplaysystemen. Ik kan in ieder geval niet wachten om terug in het spel te duiken om alle ins en outs ervan te leren, want mijn gevoel zegt me dat ik nog maar het topje van de ijsberg heb gezien.