Eerste update voor Dragon’s Dogma 2 is nu uit

Althans, op de PlayStation en PC. De update voor Xbox Series consoles verschijnen spoedig. De eerste update is geen hele spannende, maar een kleine patch die enkele opties ter beschikking stelt voor een tikkeltje extra performance. Daarnaast zijn er kleine bugs opgelost en zijn bepaalde gameplay aanpassingen doorgevoerd.

Laten we eerst even kijken naar de performance update. Dragon’s Dogma 2 wordt ontzettend hoog geprezen, maar de performance lijkt op dit moment bij veel fans nog een hekelpunt te zijn. Maximaal 30 FPS op console met dipjes tot laag in de 20 in de grote steden is niet optimaal te noemen. Alhoewel Capcom met deze update al meegeeft dat dit de performance niet heel veel bevordert, laat de uitgever en ontwikkelaar weten dat er spoedig updates verschijnen die een significantere werking hebben op de performance. Na deze Dragon’s Dogma 2 update kunnen spelers op console in ieder geval het volgende aanpassen om de performance een klein beetje te beïnvloeden:

Raytracing uitzetten

Motion Blur uitzetten

Frame Rate vastzetten op 30FPS.

Voor de PC versie zijn er verbeteringen doorgevoerd in DLSS en is er een fix toegepast voor personages die af en toe minder goed uitzien.

Gameplay aanpassingen

Je kunt nu een nieuw spel starten als je al een save game hebt;

De Art of Metamorphosis is nu 99 keer verkrijgbaar in de Pawn Guild;

De quest om je eigen huis te kunnen kopen is nu eerder te doen dan voorheen;

Verder zijn er een aantal niet genoemde bugs en tekst issues opgelost.

Let op dat deze Dragon’s Dogma 2 update op moment van schrijven enkel beschikbaar is op Steam en PlayStation 5. De update verschijnt iets later op Xbox Series X en Series S. Op de hoogte blijven van de patch notes? Check hier de officiële website.