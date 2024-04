intheSpotlight – April 2024: Sand Land

Een nieuwe maand, een nieuwe intheSpotlight. Deze maand staat in het teken van niets minder dan Bandai Namco’s Sand Land. Een open wereld game adaptatie van één van Akira Toriyama’s kleinschaligere werken: Sand Land. De manga en inmiddels ook anime straalt de typische look van de mangaka uit, waardoor wij enorm verheugd zijn om aan de slag te gaan met de spotlight voor deze game.

Maandelijks zetten wij één titel uit de betreffende maand in het zonnetje door verschillende items te plaatsen voor die betreffende titel. Voor april in 2024 is dit Sand Land. Kijk jij uit naar deze titel, of heb je er nog nooit van gehoord? Dan helpen wij je op weg in deze spotlight!

Wat is Sand Land?

Sand Land is een kleine manga geschreven en getekend door Akira Toriyama, de legendarische schrijver en tekenaar van Dragon Ball, maar ook bekend van zijn belangrijke rol in Dragon Quest en andere Japanse RPG’s. Akira Toriyama is nog niet heel lang geleden gestorven en moet de uitgave van de game adaptatie van zijn eigen verhaal helaas missen. Sand Land is een iets minder bekend verhaal, maar ILCA en Bandai Namco brengen daar verandering in door de kleine manga naar een groot publiek te brengen met een game in een grote open wereld die duidelijk is ontwikkeld met alle charme die we kennen uit Toriyama’s werk.

Sand Land verscheen voor het eerst in 2000 als manga in Japan. Later in 2023 werd de manga vertaald naar het Engels. Pas 20 jaar later verscheen er een anime film en sinds vorige maand is de anime serie Sand Land te zien op Disney +. De eerste geluiden over deze serie zijn erg positief. Op 26 april verschijnt de game, die is ontwikkeld door ILCA (Pokémon BDSP, One Piece Odyssey) en wordt uitgegeven door Bandai Namco.

Het verhaal

Het verhaal van Sand Land speelt zich af na een periode van natuurlijke ongelukken en oorlogen. De wereld is letterlijk uitgedroogd en bijna alle natuurlijke waterbronnen zijn uitgeput. De rivier waar het land het water vandaan haalde is al lang geleden opgedroogd. De gierige koning van het land heeft een persoonlijke water toevoer waarvan de kosten de spuigaten uitlopen om te betalen voor de normale Sand Land burger. Inwoners gaan van elkaar stelen om geld en water te bemachtigen. Rao, de Sheriff van het land is de hebzucht van de koning meer dan zet en stapt op de demonen van Sand Land af voor hulp. Hij wilt een nieuwe waterbron zoeken. De demonenprins Beelzebub (dat paarse mannetje) en zijn vriend Thief (die met de baard) besluiten om Rao te helpen.

Niet lang nadat de zoektocht begint besluit de auto van Rao, Beelzebub en Thief om het te begeven. Ze worden genoodzaakt om een tank te stelen uit de krijgsmacht van de koning. Uiteraard is de koning het daar niet mee eens en opeens staat het clubje roodgloeiend op de radar. De koning stuurt troepen op de club af om ze te stoppen. Later in het verhaal wordt duidelijk waardoor er zo weinig water is en moeten Rao en de demons er voor zorgen dat er weer genoeg water is voor de inwoners van Sand Land.

De game!

Het lijkt er op dat we het verhaal uit de manga zo goed als overnemen in het spel. Waar we al zien dat de game zich afspeelt in een land van zand, weten we ook dat we als Beelzebub spelen. Op onze reis worden we vergezeld door Rao, Thief en Ann. We weten ook dat tanks een grote rol spelen in deze game. We kunnen zelf een handjevol aan voortuigen meenemen en deze mogen we stuk voor stuk helemaal zelf aanpassen. De voertuigen zien er heel erg tank-achtig uit en de verschillende soorten hebben een unieke werking, waardoor we een hovercraft mode hebben, maar ook een variant met lange poten om mee te kunnen springen. We kunnen de tank uitrusten met wapens die we zelf uit mogen kiezen om zo je eigen speelstijl een beetje te bepalen. Het beloofd dus om game te worden die trouw is aan het originele verhaal, maar extra verdieping zoekt in de personages en de wereld om je heen. Naast het volgen van de rode draad zijn er verschillende activiteiten waar we ons mee bezig kunnen houden die ons uiteindelijk een beter beeld geven bij Akira Toriyama’s verhaal uit 2000 en deze verrijkt met extra detail.

Kijk jij uit naar Sand Land? De game verschijnt op 26 april voor Xbox Series X|S, PlayStation 5, 4 en PC.