intheSpotlight – Juli 2024: Flintlock: The Siege of Dawn

Met intheSpotlight blikken wij vooruit naar de grootste games van dit moment. Games welke wij graag nog even extra in het zonnetje zetten. Deze maand is het de beurt aan Flintlock: The Siege of Dawn! Deze Soulslike game gooit hoge ogen in de previews en dus willen wij ons licht er op laten schijnen!

Maandelijks zetten wij dus een game in onze spotlight welk meer artikelen en coverage gaat krijgen. Omdat wij geloven dat dit een game is waar veel mensen op zitten te wachten of omdat die ons positief heeft verrast. Flintlock: The Siege of Dawn beloofd zo een game te gaan worden. En dus gaan wij in Juli alles vertellen over deze game.

A44 Games

A44 Games is de ontwikkelaar van Flintlock: The Siege of Dawn. Een heel groot portfolio heeft de ontwikkelaar nog niet. Maar wat weten we eigenlijk van ze? Als we op de website kijken zien we dat deze ontwikkelaar uit New Zeeland is opgericht in 2013. Het doel en visie van het bedrijf is om games te maken welk zij zelf graag zouden willen spelen. De core waarden van het bedrijf zijn: Truth, accountability en respect.

Ashen

Als we kijken naar hun vorige game komen we uit bij Ashen. Deze game is in 2018 uitgebracht en heeft een Metacritic score van boven de 80! Deze game is destijds gemaakt met maar 30 mensen in het vaste team. Op dit moment zijn ze dus bezig met hun tweede game, Flintlock: The Siege of Dawn.

Ashen is een 3rd person action RPG en is nu zelfs op Steam te koop met een mooie korting vanwege de Steam Summer Sale mocht jij dus alvast even willen kijken naar andere games van dit bedrijf is dit je kans. Hieronder is ook nog even een kleine trailer van de game zelf:

Flintlock: The Siege of Dawn

Dan terug naar de ster van de show. Flintlock: The Siege of Dawn werd aangekondigd op 14 maart 2022. Tijdens deze trailer was er nog niet heel veel te zien wat de game nou precies ging inhouden. Het thema zag er aardig duister uit en grafisch zat het goed in elkaar:

Nor Vanek

Tijdens deze game speel jij met Nor Vanek, een lid van het coalitieleger. Met het team vecht dit karakter samen om de oude goden te verslaan en de stad weer van hunzelf te maken. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot want de oude goden geven dit niet vanzelf op kun jij je wel voorstellen. Aan onze karakters dus om alles op alles te zetten om het gebied weer eigen te maken.

Gameplay

De afgelopen dagen zijn er al wat nieuwe beelden verschenen van hoe de game er straks uit gaat zien. Goed nieuws dus want zo kan jij alvast een blik werpen op het open wereld systeem van de game. Je ziet ook verschillende skills die je kunt unlocken en zelfs verschillende gear die je aan het karakter kan geven. In de video is ook te zien dat er een apart menu is voor quests, wat dus betekend dat er genoeg in de game te doen zou moeten zijn! Maar kijk zelf zeker even naar onderstaande video en vorm jouw eerste oordeel:

Wat persoonlijk op valt is de grote open wereld omgeving met prachtige graphics. Zelf kan ik dan ook niet wachten om de game te gaan spelen wanneer hij uit komt op 18 Juli voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en de PC!

Ga jij de game spelen of moet jij nog overtuigd worden van Flintlock: the Siege of Dawn? Blijf zeker hangen voor onze inTheSpotlight maand met nog meer nieuws over deze verborgen parel!