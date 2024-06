intheSpotlight – Juni 2024: Shadow of the Erdtree

Nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen! Deze maand zetten wij Elden Ring haar nieuwste uitbreiding in de spotlight. Shadow of the Erdtree is namelijk niet een DLC van 5 uurtjes, maar bijna een complete game. Om die reden, en natuurlijk omdat het gaat om één van de beste games van de laatste 10 jaar, is deze uitbreiding onze spotlight in de maand juni!

Maandelijks zetten wij één titel uit de betreffende maand in het zonnetje door verschillende items te plaatsen voor die betreffende titel. Voor april in 2024 is dit Shadow of the Erdtree. Kijk jij uit naar deze titel, of heb je er nog nooit van gehoord? Dan helpen wij je op weg in deze introducerende spotlight!

Blade of Miquella

Elden Ring verteld veel verhalen in een uitgebreide wereld die de speler stimuleert om te exploreren, onderzoeken en achterhalen. Het is een game die zeker je handje niet vast houdt, niet alleen op de moeilijkheid van de combat, maar ook het achterhalen van de lore is best een uitdaging. Maar, gelukkig geeft Shadow of the Erdtree ons meer antwoorden op 1 specifiek verhaal: Wie is Miquella? Nou ja, wie hij is weten we eigenlijk al. Hij is de zoon van Queen Marika en de broer van de godin van de Rot, Malenia! In alle pogingen om Malenia te verslaan, heb ik die one-liner vaak genoeg mogen aanhoren. Hij is een sleutelfiguur in de lore van Elden Ring en komt nu wat meer op de voorgrond te staan. Miquella en Malenia zijn namelijk vervloekt en Miquella heeft het zijn levensdoel gemaakt om die vloek weg te halen. Om dit te doen, heeft hij de Haligtree gecreëerd als een soort tegenpool van de Erdtree. Miquella heeft zichzelf daarna in een kokon gestopt, om te testen of dit een mogelijkheid zou zijn. Zijn halfbroer, Mohg, wordt door ons als speler verslagen na dat hij Miquella en zijn kokon meegenomen hebben om Miquella een god te maken. Nu, momenteel, zit Miquella dus nog vast in die kokon, dat is dan waarschijnlijk ook waar het verhaal van Shadow of the Erdtree zal starten!

Scale en map

Shadow of the Erdtree zal zich afspelen in een andere map, op een andere plek, met nieuwe gebieden en vijanden. het is een map die dezelfde structuur aan zal houden, dan de structuur die we kennen van de base game gebieden. Dus, open stukken, legacy dungeons, verborgen schatten en ongeveer de scale van Limgrave. Maar, we kennen Miyazaki inmiddels wel, hij ‘underselled’ zijn games zo goed als iedere keer. De speculaties, na het zien van de 2 trailers, zijn dan ook dat de DLC 50-60 uur zal kosten voor de gemiddelde speler. Dat is, voor een DLC, enorm veel! Buiten de Land of Shadow, een nieuwe verhaallijn en nieuwe encounters, zit de DLC vol met nieuwe wapens, armor, boss fights, puzzels en meer.

“In the Land of Shadow, Miquella awaits the return of his promised Lord… The Land of Shadow. A place obscured by the Erdtree. Where the goddess Marika first set foot. A land purged in an unsung battle. Set ablaze by Messmer’s flame. It was to this land that Miquella departed. Divesting himself of his flesh, his strength, his lineage. Of all things Golden.”

Wij gaan gedurende deze hele maand in op meer over de verhaallijn, nieuwe content en gameplay en nog veel meer. Stay tuned!