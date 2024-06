Summer Game Fest: Star Wars: Outlaws teaser, meer details maandag

Star Wars: Outlaws verraste het publiek met een onverwachte verschijning tijdens het Summer Game Fest vanavond. Dit nieuwe open-wereld spel, dat gepland staat voor release op 30 augustus 2024, gaf ons een voorproefje van wat we kunnen verwachten

Geoff Keighley kondigde een korte teaser aan van Star Wars: Outlaws , met een uitgebreidere blik die zal volgen tijdens de Ubisoft Forward op maandag 10 juni om 21:00.

De getoonde trailer was kort maar krachtig, en gaf ons een goed overzicht van wat spelers kunnen verwachten van het spel. We zagen verschillende omgevingen, snelle voertuigengevechten waar velen naar uitkijken, en natuurlijk veel bekende gezichten uit het Star Wars-universum.

De game belooft de eerste grote open wereld Star Wars game te worden waarin je meerdere planeten kan bezoeken en ook de ruimte waarin ze zich begeven. Samen met de main characters kun je het leven van een outlaw in de stijl van Han Solo leven waar je iedereen kan oplichten, of juist te vriend probeert te houden terwijl jeje voorbereid op de Heist van je leven. In de trailer zien we een tease naar bekende gezichten zoals bijvoorbeeld Lando Calrissian en Jabba de Hutt. Ook zal je jouw eigen ruimteschip kunnen besturen. Zal deze ook de Kessel run kunnen doen in 9 parsecs?

Je kan dit nieuwe Star Wars avontuur spelen op PlayStation 5, Xbox Series X/S en PC. Met de releasedatum die nadert, hoeven Star Wars fans niet lang meer te wachten op de nieuwste titel van Massive Entertainment. Vergeet niet om maandag een kijkje te nemen voor een uitgebreidere presentatie van Star Wars: Outlaws tijdens de Ubisoft Forward.

Eerder werden al gameplay segmenten getoond waaronder tijdens de Ubisoft Forward en Xbox Showcases van 2023

Ben jij benieuwd naar wat Ubisoft met het Star Wars universum gaat doen? Of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hieronder!