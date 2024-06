Review: F1 24

Lukt het Max Verstappen om dit jaar weer kampioen te worden, of ga jij de rookie van het jaar worden in de nieuwe F1 24 game van Electronic Arts. Al jaren een game die bij de fans geliefd is maar is deze dat ook?

Het nieuwe seizoen van Formule 1 is al weer een tijdje onderweg. Tijdens de winterstop hebben we van alles weer meegemaakt, van Hamilton die een aankondiging doet om naar Ferrari te gaan, de nieuwe auto’s en hun liveries én natuurlijk nieuwe speculaties over welk team welke rijder gaat strikken.

EA en Codemasters maken het natuurlijk, net zoals ieder jaar, mogelijk om de laatste aanpassingen te bespelen in F1 24. Dit jaar brengt de game een aantal nieuwe dingen met zich mee, zoals een nieuwe variant van de carriëre modus en het managen van je eigen team. Ook zijn er een aantal opties verwijdert waar men geen meerwaarde van inzag.

In hoeverre is deze nieuwe iteratie van de game geschikt om een accuraat beeld neer te zetten van de hoogste motorsport klasse, en speelt hij ook lekker?

Het nieuwe, het oude en het vertrouwde

We beginnen eventjes bij de dingen die we al de afgelopen games terug zien, die er dit jaar ook weer zijn. De F1 bolides zijn niet te missen maar buiten de F1 klasse is het ook weer mogelijk om Formule 2 te rijden. Zoals ieder jaar loopt de klasse F2 in-game altijd één seizoen achter, het huidige seizoen komt later tijdens de levensfase van de game bekend. Hetzelfde verhaaltje speelt zich natuurlijk ook dit jaar weer. Wél missen de supercars dit jaar van de lijst. Zo is er geen spoor te bekennen van de wagens in de game eveneens als de beruchte “F1 Life” mode waarvan Codemasters het niet meer inzag om deze toe te voegen.

Ook zijn er verschillende circuits weer terug desondanks deze niet op de kalender staan. Het is mogelijk om ook het Algarve Circuit in Portimao (Portugal) opnieuw te rijden, deze zit echter niet in carriëre modus maar is wel speelbaar offline zowel online door handmatige selectie.

Voor de mensen die liever met elkaar spelen is de geliefde co-op career ook weer terug zodat je het met óf tegen elkaar kan opnemen met de rest van de grid erbij. Weer met genoeg functies en R&D opties om je auto te verbeteren ten opzichte van de rest van het veld.

MyTeam is ook weer van de partij en speelt dit jaar een grotere rol met meer diepgang. Zo kun je ervoor kiezen om je F1 carriëre te beginnen in F2 of F1, en vervolgens krijg je ook nog eens de keuze of je een bestaand team wilt joinen of juist als elfde team op de grid staan. Natuurlijk zit er ook weer customization bij zodat je je eigen stijl kan bepalen van je team.

Als laatste, maar natuurlijk niet te vergeten, zien we dit jaar geen vervolg van echte story mode genaamd “Breaking Point”. Zo te zien lijkt het erop dat de game mode om het jaar ontbreekt om tijd te verkrijgen voor het schrijven van het vervolg. Tot nu toe lijkt het alleen maar de goede kant op gegaan want veel fans zitten te wachten op het derde vervolg. Helaas zien we deze in de game van volgend jaar pas terug.

F1 24 Gameplay

De gameplay is zoals ieder jaar oud en vertrouwd met toch wat tweaks, alhoewel dit jaar een aantal addities zijn gedaan op het gebied van immersie. Mocht je met één van de bestaande coureurs rijden en er gebeurt iets op track, zoals een retirement of je maakt een dikke botsing, dan is er een kans dat je audio fragmenten uit de echte wereld hoort. Zo schoot ik bijvoorbeeld in de lach nadat ik voor de tiende keer de auto in de barrier plaatste als Charles Leclerc en vervolgens een “NOOOOOOOO!!!” hoorde. Ook hebben de rijders weer een fijne 3D-model om hun mooie charmes te laten zien.

Buiten de immersie is er niet heel veel veranderd aan de gameplay, wel is de ERS-functie terug. Hierdoor krijgen we meer controle terug over de deployment van het hybride systeem. Potentiëel de kans op overwinning mocht je een meester zijn in het managen van je SoC (State of Charge).

Physics

De physics trekt dit jaar een stevige lijn tussen toegankelijkheid en realisme. De auto’s gedragen zich op een manier waarbij iedereen zich welkom voelt bij F1 24. De auto’s zijn niet moeilijk te besturen en voelen dit jaar iets vergeeflijker bij kerbs maar ook bij acceleratie op bochten exits. Wat het echter verpest is dat de game niet meer op de lijn balanceert van simulator en arcade racing, maar stevig neigt naar het tweede. Zo kun je bijvoorbeeld iedere auto in een bocht werpen met een te directe stuurbeweging zonder dat deze onderstuur of overstuur heeft. Ook is er iets mis gegaan bij het coderen van het spel lijkt het wel, zo zijn racers die hun game op 30FPS limiteren een stuk sneller dan spelers die op 60FPS of unlocked spelen. Dit is best een cruciaal iets op basis van ronde tijden en je prestaties, zo krijg je geen accuratie representatie van je échte kunnen en laten.

Codemasters heeft buiten de physics ook iets fout gedaan met de force feedback van de game. Mocht je de game met controller spelen, dan merk je hier niets van. Mensen die in een simrig spelen, zoals ik deze game getest heb, kunnen vaker de force feedback van hun stuur gewoon kwijtraken. Dit gebeurde mij op verschillende momenten; midden in een race, tijdens het beginnen van een nieuwe hotlap in time trial of na het gebruik van de rewind functie als je weer eens een crash hebt veroorzaakt zoals Lance Stroll dat altijd doet. Het verliezen van de force feedback zorgt ervoor dat je geen feedback meer krijgt van de game of auto, hierdoor verlies je controle en gevoel. Dit probleem kon verholpen worden door de game even te pauzeren of naar de replay menu te gaan, kort erna kwam mijn stuur weer tot leven.

Graphics

Het grafische aspect ziet er weer prima uit, een beetje wat we altijd verwachten. F1 24 had tijdens launch een aantal problemen met een aantal instellingen, zoals bijvoorbeeld de NVIDIA DLSS instelling. Zodra deze aanstond kreeg je minder FPS in-game en zag alles er heel wazig uit. Na het tweaken van settings ben ik hier niet uitgekomen en heb ik de DLSS functie uitgezet. Dit gaf mij een scherp beeld waarbij je alle kleine details kon bekijken van zowel de auto als de omgevingen. De game heeft natuurlijk ook weer Ray-Tracing alleen zie je hier niet zo heel direct iets van terug.

Ook is de game gespeeld in VR met de Oculus Rift S, dit is echter niet iets om naar huis voor te schrijven. VR ondersteuning bevat de game zeker, echter is alles niet in daadwerkelijk Virtual Reality. Alle menu’s zijn plat en zijn identiek aan de menu’s als de game niet in VR wordt gestart. Het moment dat je in de auto stapt om te rijden switched de game om naar een echte VR functie. In de garage of op de grid, voor een race is het zicht ook “plat”. De movement van de camera in VR modus maakte mij heel erg snel misselijk waardoor ik niet eens een korte race van 3 rondes heb gereden. In vergelijking tot games waarin ik makkelijk stints van één uur rijdt, heeft Codemasters en EA nog een lange weg te gaan met de VR functie van de F1 games.

In het kort

F1 24 is een prima game die voor nieuwkomers een zeer geschikte game is om te spelen. De game voelt voor de beginnende racer goed aan, zeker als je deze met een controller speelt. Het grafische aspect van de game is altijd voldoende geweest, er zit bijvoorbeeld niet echt een “wauw-factor” aan de game. Dit maakt het echter mogelijk om de ook op een budget PC te spelen omdat deze niet heel grafisch eisend is.

Uit perspectief van een simracer, zou ik zeggen dat deze game momenteel veel werk en liefde nodig heeft om succes te zien in de racegame wereld. De VR-modus is geen fijne ervaring en voelt eerder aan als een hele slechte mod, ook zijn de physics van de game heel erg kapot. De physic-engine koppelen aan de FPS van je game is iets dat werd gebruikt in de jaren ’90 op bijvoorbeeld de PlayStation 1 en dit zou niet het geval moeten zijn na 30 jaar aan ontwikkelingen.