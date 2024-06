RuneFest 2024 uitgesteld naar 2025

RuneFest, het jaarlijkse evenement rondom RuneScape en Old School RuneScape is uitgesteld naar 2025. Het eerste evenement sinds 2019 dat gepland stond voor 2024 gaat niet door wegens bezuinigingen bij de evenementpartner.

RuneFest is sinds 2010 een jaarlijks terugkerend evenement in of rondom Londen waarin RuneScape en later ook Old School RuneScape centraal staan. Tijdens het evenement ontmoeten RuneScape spelers elkaar, worden de nieuwste updates uitgelicht, kun je toekomstige updates testen en zij er verschillende activiteiten in een RuneScape thema te beleven. Dit jaar zou de eerste keer RuneFest zijn sinds Covid, maar helaas gaat het evenement niet door in 2024. Jagex is daarom aan het kijken om het evenement ergens begin 2025 te houden. Wat het thema van de volgende editie wordt is nog niet bekend.

Jagex stelt de fans gerust door te zeggen dat het evenement echt wel gaat plaatsvinden en dat iedereen die al een ticket heeft, deze gewoon geldig is voor de nieuwe datum in 2025. Fans die op de nieuwe datum niet kunnen, krijgen een refund. Helaas betekent dit wel dat fans die al een accommodatie hadden geregeld voor RuneFest deze moeten annuleren en ze hopelijk het geld voor hun eventuele vlucht en hotel terug krijgen.

“It’s not all doom and gloom though – we are actively working on a plan to host the event in early 2025. We hope to come back to you soon with confirmation of rescheduled dates. All tickets will transfer automatically to the new dates and anyone who is unable to make it will be able to request a refund. More information about this will be shared as soon as possible.”

Ben jij één van de gedupeerde? Hopelijk lukt het jou om je geld terug te krijgen en kan je alsnog in 2025 naar het Verenigd Koninkrijk voor RuneFest. Wij waren er bij tijdens de laatste RuneFest. Benieuwd waar dat over ging? Check het dan hier, of hier!