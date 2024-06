Lords of the Fallen 2 staat gepland voor release in 2026

Lords of the Fallen, het vervolg op de remake/reboot van Lords of the Fallen staat gepland voor release in 2026. Aldus, een Pools financieel rapport van Bankier.pl. CI Games, de makers van de soulslike is hard aan het werk om een vervolg op de succesvolle reboot klaar te stomen voor over 2 jaar.

Alhoewel er geen officiële aankondiging vanuit CI Games is geweest, is de “aankondiging” van Lords of the Fallen 2 af te leiden uit een financieel rapport van Bankier. Uit dit rapport blijkt dan Lords of the Fallen 2 (titel nog niet definitief), uit moet komen in 2026. Zodra dat gebeurd, verschijnt de game voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles en PC via de Epic Games Store. Het financiele rapport benadrukt daarbij dat de game tijdelijk exclusief is voor de Epic Games Store voor PC spelers. Er is geen spraken van exclusiviteit op consoles.

Lords of the Fallen 2, maar hoe was deel 1?

Over het deel uit 2023 waren wij enorm tevreden. Tijdens Gamescom dat jaar werden we enorm vriendelijk ontvangen door de ontwikkelaar van Hexworks en mochten we bijna twee uur aan de slag met een versie van de game die in principe helemaal compleet was. We kwamen zelfs het verste van alle spelers op dat moment, waardoor we live aan het bugfixen waren. Na een enorm fijne gameplay sessie en een goed gesprek zijn we ongeveer twee maandjes verder de volledige game ingedoken. Ook deze viel ontzettend goed in de smaak. Met name op grafisch gebied is het een enorm gelikt spel en de manier waarop de Umbral werkt is ook enorm gaaf. Uiteraard zijn we dan ook blij met het nieuws dat er een vervolg aan wordt geknoopt.

Wil je onze review van de reboot teruglezen? Dat kan via de link hier beneden!

Kijk jij uit naar een nieuw deel in deze franchise? Of vond je de originele game leuker dan de reboot?