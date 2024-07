Pokémon TCG: Stellar Crown aangekondigd

The Pokémon company heeft onlangs de nieuwe Stellar Crown uitbreiding van de populaire trading card game aangekondigd. Scarlet & Violet Stellar Crown zal vanaf 13 September verkrijgbaar zijn. Deze set legt de focus op de terastal mechanic. De introductie van Stellar Tera Pokémon zal de trading card game opschudden. Elke Stellar Tera Pokémon ex krijgt een speciale Stellar type attack. De namen van deze attacks zijn gebaseerd op verschillende edelstenen en kosten dan ook verschillende energie types.

Zoals we gewend zijn komt de nieuwe set dan ook weer met adembenemende illustraties. In Stellar Crown zullen ook Archuladon, Hydrapple en de legendarische Pokémon Terrapagos voor het eerst voorkomen. Deze Pokémon hebben we voor het eerst gezien in de The Hidden Treasure of Area Zero DLC van Pokémon Scarlet & Violet.

De uitbreiding zal bestaan uit 3 ACE SPEC trainer kaarten, 10 Pokémon ex en 4 Stellar Tera Pokémon ex, 13 illustration rare Pokémon kaarten, 6 special illustration rare Pokémon en Supperter kaarten, 3 geëtste Hyper rare gold kaarten. De set zal verkrijgbaar zijn in booster packs, elite trainer boxes en speciale colledtions..

Spelers zullen voor de release al met de set aan de slag kunnen op de Pokémon TCG Live app op iOS, Android, MacOS en Windows-apparaten. Er zullen in game rewards en bonussen zijn. Daarnaast kunnen TCG-spelers de kans krijgen om met de kaarten aan de slag te gaan bij de pre-release toernooien die zullen worden gehouden als onderdeer van het Play! competitieprogramma. Deze vindt plaats bij deelnemende winkels vanaf 31 augustus.

Onder andere de Purperen Draak in Groningen zal een prerelease toernooi hosten. De tickets daarvoor zijn inmiddels verkrijgbaar. Hou de pagina van je lokale winkels in de gaten om te zien of ook zij zullen deelnemen. Veel winkels hebben de events nog niet bekend gemaakt maar zullen zeer waarschijnlijk snel volgen. Wij zijn in ieder geval ontzettend enthousiast en kijken uit naar het openen van nieuwe booster packs!