Ghost of Yotei verschijnt op 2 oktober 2025

Uit het niets komt Sony met een nieuwe trailer voor Ghost of Yotei. Sony sluit de trailer af met een releasedatum voor de game: Ghost of Yotei verschijnt op 2 oktober, exclusief voor PlayStation 5.

Ghost of Yotei speelt zich 300 jaar later af dan Ghost of Tsushima. Vanzelfsprekend kruipen we dan ook niet meer in de rol van Jin Sakai, maar als een hele nieuwe protagonist: Atsu. Het is een volledig opzichzelfstaand verhaal dat zich afspeelt in de 17e eeuw op het platteland van Japan. Atsu is op pad om wraak te nemen op de schurken die haar familie heeft vermoord.

De trailer is een beetje uit het niets komen vallen. Niemand had verwacht dat we zomaar de release datum van Sony’s grootste headliner dit jaar zouden krijgen op een willekeurige woensdagmiddag. Zeker niet gezien er geruchten rond gaan over een PlayStation Showcase ergens in het voorjaar of begin van de zomer. Voor wie het is vergeten: De “E3” periode nadert en de eerste showcases zijn al bevestigd.

Voor meer informatie omtrent Ghost of Yotei moeten we nog even geduld hebben. De release datum van 2 oktober kunnen we in ieder geval al met potlood in onze agenda markeren.

Nog even Ghost of Tsushima op de PlayStation 5 herleven voor we naar Yotei reizen? Lees hier onze PS5 review!