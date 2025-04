Genshin Impact kondigt patch 5.6 aan

Patch 5.6 “Paralogism” voor Genshin Impact brengt weer nieuwe content met zich mee. Ook zien we een voortgang in het grote verhaal en keren we terug naar Mondstadt.

Genshin Impact’s patch 5.6, die de naam “Paralogism” draagt, zal arriveren op 7 mei 2025. We zien een terugkeer van het jaarlijkse “Windblume festival”, een nieuw event in Fontaine én krijgen we de mogelijkheid om twee nieuwe karakters te spelen.

Genshin Impact patch 5.6 overzicht

Archon Quest in Mondstadt

In de nieuwste Archon Quest keren spelers terug naar het vrolijke Mondstadt tijdens het Windblume Festival. Het jaarlijkse festival neemt een onverwachte wending met Albedo als middenpunt. Reizigers raken verwikkeld in een onderzoek, samen met Venti, maar ook met bekende gezichten van de Knights of Favonius, nieuwe bondgenoten zoals Dahlia, en zelfs Lady Alice van de Hexenzirkel.

Terwijl het gevaar dichterbij komt, duiken tekenen van een grotere dreiging op met monsters die de stad binnenvallen. In een cruciale onderhandeling met Lady Alice moeten reizigers een magische beproeving doorstaan om haar steun te winnen en Mondstadt te beschermen tegen de dreigende duisternis. De magische beproeving dient als een nieuwe weekly boss en speelt zich af in een dramatisch gevecht op een mystiek schaakbord. Ga de strijd aan met de Koning en Koningin, ontrafel de geheimen van het bord en overwin deze aanval van krachtige vijanden!

The Chivalmarin Film Fantasyland

Een gloednieuw evenement komt naar Fontaine: The Chevalmarin Film Fantasyland, met Navia in de hoofdrol, samen met bekende gezichten uit Fontaine en Natlan, terwijl jullie samenwerken om een pretpark te runnen.

Door het beheren van drie hoofdattracties — Eclectic Escapades, Movie Masterpieces en Mellow Manor — kunnen spelers hun park uitbreiden door faciliteiten te upgraden en werknemers te rekruteren en te trainen. Onderweg kunnen ontmoetingen met verschillende mensen en zelfs een lokale chef waardevolle tips of buffs bieden. Slim gebruik van Action Points tijdens het event is cruciaal om de opbrengsten te maximaliseren en rewards vrij te spelen, waaronder de exclusieve 4-star boog, Sequence of Solitude.

Twee nieuwe speelbare karakters

Escoffier, een nieuwe 5-sterren Cryo speerdrager en voormalig chef-kok van het beroemde Hotel Debord, mengt culinaire flair met elementaire kracht. Haar Elementaire Vaardigheid roept de All-Spectrum Multi-Use Cooking Mek op, die Cryo-schade aanricht of bondgenoten ondersteunt. Haar Elementaire Uitbarsting geneest bondgenoten en verlaagt de Hydro- en Cryo-weerstand van vijanden, wat versterkt wordt door Hydro- en Cryo-teamgenoten.

Ifa, een 4-sterren Anemo katalysatorgebruiker uit Natlan, vecht met zijn metgezel Cacucu. Hij geneest bondgenoten, controleert vijanden met een windstroom en verhoogt Swirl- en Electro-Charged-schade in de Nightsoul’s Blessing-status. Daarnaast geneest hij automatisch teamgenoten met lage HP.

De wish banners voor patch 5.6 worden uiteraard weer opgedeeld in twee phases.

In phase 1 staan Escoffier én Ifa op één banner en Navia op de ander. Hun wapens respectievelijk zullen ook een eigen banner krijgen waarop wederom gefocust kan worden op één specifiek wapen.

Voor phase 2 krijgen we twee rerun banners van Kinich én Raiden Shogun. Ook hier zullen hun wapens beschikbaar komen op de weapon banner.

Genshin Impact is te downloaden voor vrijwel elk platform, zoals: PlayStation, Xbox, PC, Android en iOS.