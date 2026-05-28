Call of Duty: Warzone verdwijnt binnenkort van PlayStation 4 en XBOX One

Call of Duty heeft officieel aangekondigd te gaan stoppen met het ondersteunen van de legacy-consoles. Spelers kunnen tot het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 nog Warzone spelen op hun PlayStation 4 en XBOX One. Vanaf Season 1 is de game niet meer speelbaar.

Met de aankondiging van Call of Duty: Modern Warfare 4 verwelkomt Activision één nieuw platform en neemt het afscheid van twee. De nieuwste Call of Duty komt wel naar de Nintendo Switch 2, maar niet meer naar de PlayStation 4 en XBOX One. Dit heeft gevolgen voor Warzone.

Vanaf Season 1 in Call of Duty: Modern Warfare 4 wordt de game geïntegreerd in Warzone met wapens en operators uit de game. Aangezien de game niet meer naar de oudere consoles komt, houdt de ondersteuning voor Warzone hier op voor PlayStation 4- en XBOX One-spelers. Activision is niet van plan om een separate versie online te houden voor spelers die nog geen PlayStation 5, Switch 2 of XBOX Series-console in huis hebben. Warzone is vanaf Season 1 daarom niet meer speelbaar. Activision deelt dit nieuws in een hoofdstuk in de officiële onthulling voor Modern Warfare 4.

Tot wanneer kan ik spelen?

Call of Duty: Modern Warfare 4 komt uit op 23 oktober 2026. Het is nog niet bekend wanneer Season 1 start, maar dat is meestal een kleine drie maanden na de lancering. Tot dan kun je spelen op PlayStation 4 en Xbox One, maar alleen als je de game al gedownload hebt op je console. Vanaf 4 juni 2026 kan de game niet meer door nieuwe spelers worden gedownload op deze consoles.

De Call of Duty Store wordt vanaf 25 juni uitgeschakeld op XBOX One en PlayStation 4. Spelers met de Battle Pass kunnen de Battle Pass in Black Ops 7 wel nog afmaken.