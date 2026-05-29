Rayman Legends Retold lekt uit met releasedatum

Ubisoft is bezig met een remake van Raymand Legends. De remake heet Rayman Legends Retold en zou gepland staan voor release op 1 oktober 2026. De lek is afkomstig van dezelfde lekker die eerder details onthulde over Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Rayman Legends Retold zou al enkele jaren in ontwikkeling zijn. Het is een volledig nieuwe versie van Rayman Legends, de tweede 2D platformer in de reeks sinds de reboot met Rayman Origins. Die laatste zou overigens ook terug kunnen komen, maar dan in een iets meer traditionele vorm. Volgens de geruchten wordt Retold een 2,5D-game met her en der 3D segmenten.

Het is de afgelopen periode ontzettend rommelig geweest bij Ubisoft. Het is daarbij best wel wonderbaarlijk dat dit project de gigantische shake-up binnen het Franse bedrijf heeft overleefd. Dat moet tegelijkertijd ook veelbelovend zijn. Rayman-fans hebben honger (ik heb honger).

Naast Rayman Legends Retold zou Rayman Origins Enhanced Edition moeten verschijnen. Dit is een meer verfijnde versie van het origineel, maar geen grootschaligere remake zoals Retold. Volgens bepaalde insiders hebben sommige media de game al mogen checken en loopt het embargo tot previews tot na afloop van de State of Play van 2 juni. De kans is dus aannemelijk dat de game officieel wordt onthuld tijdens de PlayStation State of Play.

Meer Rayman? Lees hier onze 30th Anniversary review!