Terug naar 2011 | DiRT 3

DiRT 3 is een prachtig voorbeeld van games die niet alleen goed zijn, maar ook precies op het juiste moment uitkomen. Snel na zijn release was het al bekend dat het een van de beste racegames was uit de vroege 2010’s. Het was de game die de serie nog verder openbrak: minder stijf dan de puurste rallytitels, maar ook weer net wat puurder en inhoudelijker dan de latere “gooi maar raak”-aanpak van sommige racegames.

2011 was een lekker jaar voor gaming in het algeheel, zelfs racegames waren nog uniek. DiRT 3 viel op omdat het z’n eigen identiteit stevig neerzette. Het was niet alleen een rallygame; het was een megavette combinatie van verschillende disciplines en skill, ook lag er een duidelijke focus op spektakel. De game zette de Colin McRae-naam (RIP Legende) definitief op afstand en bouwde verder aan zijn identiteit met Ken Block (RIP andere legende) die vanaf deel twee aan het stuur was van de series, waardoor het meer voelde als een eigen merk dan als een verlengstuk van een oude legende.

Wat DiRT 3 destijds zo leuk maakte, was die combinatie van losse, snelle progressie en een carrière die steeds nieuwe uitdagingen op je afvuurde. Je reed niet alleen door modder en sneeuw, maar ook door gymkhana-parcoursen, rallycross-achtige evenementen en andere uiteenlopende racevormen met verschillende vormen van rally auto’s die ieder uniek waren. Daardoor voelde de game fris en had het veel meer herspeelbare waarde dan andere racegames van dezelfde tijd.

Niet alleen rally in DiRT 3

DiRT 3 bracht vooral afwisseling, tot in hoeverre dat kan in een race game. De grote nieuwe blikvanger was Gymkhana, natuurlijk geïnspireerd door Ken Block en zijn gymkhana video’s, waarmee de game een meer showmatige, stuntgerichte kant opging zonder dat het zijn core verliesde. Dat was destijds fris, want het gaf de game iets dat je in gewone rallygames nauwelijks zag: gecontroleerde chaos, precisiewerk en scoregedreven tricks in plaats van alleen maar zo snel mogelijk van A naar B knallen.

Één van de grootste aspecten van DiRT 3 was zijn multiplayer. Dit was niet meer alleen races doen op rally of rallycross stages, maar zo kon je ook wat luchtigere game modes spelen. Zo kon je Capture The Flag, een Zombie mode én tikkertje spelen in het Battersea free roam gebied. Ook waren er meer game modes mogelijk tijdens rally, zo kon je in teams splitsen om normaal te racen of juist met modifiers. Denk aan een vorm van Kat & Muis of een estafetterace die allebei totale chaos met zich meebrachten. Door de verschillende game modes werd de game eigenlijk nooit saai en heeft de game tot heden nog steeds spelers.

Daarnaast was de game vrij toegankelijk. DiRT 3 kon strak en uitdagend zijn, maar bleef tegelijkertijd begrijpelijk voor nieuwe spelers of spelers die niet elk bochtje millimeterwerk wilden maken. Juist die balans tussen arcadegevoel en serieus rijden maakte hem populair bij een breed publiek.

Kan DiRT 3 nog z’n mannetje staan?

Vandaag de dag is DiRT 3 nog steeds verrassend speelbaar, maar je merkt natuurlijk wel dat het een game uit 2011 is. Grafisch houdt hij zich beter staande dan veel titels uit die tijd, vooral door sterke art direction, iconische auto’s en lekker dramatisch weer. Toch zie je aan textures, animaties en sommige lichteffecten duidelijk dat de techniek inmiddels ouder is geworden. Het is geen game die je op moderne systemen nog als “hedendaags” zou omschrijven, maar wel eentje die in stijl en presentatie zijn charme nog goed bewaart.

Gameplay wise is de game nog steeds zeer sterk doordat de handling direct en bevredigend aanvoelt, nog steeds een van de beste race games om te spelen met controller. De auto’s reageren lekker levendig en zijn goed te temmen, de variatie in events houdt het tempo hoog en de game weet nog steeds een fijne flow op te bouwen. Wat wel opvalt, is dat moderne racegames vaak betere physics en verfijndere progressiesystemen bieden en toch is dat niet altijd gewild, vooral als het slecht is uitgevoerd. DiRT 3 voelt daardoor nu nog meer als een compacte, klassieke arcade racer met een rally achtergrond dan een volwaardige rally sim, maar dat is natuurlijk nooit de intentie geweest van Codemasters.

Mod support en fanleven

Mod support is tegenwoordig een van de belangrijkste manieren waarop oudere pc-games blijven leven, en DiRT 3 is daarop geen uitzondering. Op websites zoals Nexus Mods zijn nog altijd mods te vinden die de game een tweede jeugd geven, waaronder texture upgrades, totale reshades van de game en zelfs uitbreidingen voor de wagenlijst en tuningmogelijkheden. Dat laat zien dat er nog altijd een fanatieke community rond de game hangt die de game in leven houdt.

Die mod scene maakt DiRT 3 vooral interessant voor pc-spelers die graag oude favorieten games blijven spelen en toch iets nieuws willen proberen. Het is geen gigantische mod community zoals bij de allergrootste klassiekers, maar wél genoeg om de game fris te houden voor liefhebbers. En eerlijk: voor een racegame uit 2011 die nu in 2026 nóg wordt gespeeld is dat heel wat.

Een fanatieke fanbase

De actieve spelersbasis is tegenwoordig natuurlijk klein vergeleken met moderne racegames, maar DiRT 3 leeft nog altijd voort via nostalgie, herontdekkers en fans die de game opnieuw installeren voor dat ene fijne gevoel van snelheid en variatie. De game is voor veel spelers een herinnering aan een tijd waarin racegames nog net iets luchtiger en speelser mochten zijn, zonder meteen alles te willen simuleren. Ook complete edities en modpagina’s laten zien dat er nog steeds interesse is in deze titel, al is dat vooral een nichepubliek.

Kort gezegd: de playerbase is niet groot, maar wel trouw. En soms is dat precies genoeg om een game relevant te houden. Toch maakt Codemasters het steeds moeilijker om van de game te genieten met vrienden. Een dik halfjaar geleden zijn namelijk de officiële servers uit de lucht gehaald geworden, hierdoor kun je de “standaard” manier van online multiplayer vergeten. Mocht je toch nog online willen spelen, dan kun je zeker mods downloaden die het online spelen weer mogelijk maken.

Waarom hij blijft hangen

DiRT 3 is zo’n game die je niet per se speelt omdat hij de modernste, grootste of meest realistische racer ooit is. Je speelt hem omdat hij precies weet wat hij wil zijn: snel, gevarieerd, spectaculair en net een tikje brutaal. Dat maakt hem nog steeds aantrekkelijk om af en toe opnieuw te installeren, zeker als je zin hebt in een racegame die niet alleen om perfecte rondetijden draait, maar ook om gevoel en plezier.

De kracht van DiRT 3 zit in die energie. Hij is nooit doodsaai, zelden te serieus en bijna altijd goed voor een paar memorabele races. En misschien is dat wel de reden waarom de game, ondanks zijn leeftijd, een plek verdient in de beste games van 2011.