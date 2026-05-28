Call of Duty: Modern Warfare 4 deelt eerste beelden en releasedatum

Waar we gisteren nog rapporteerden dat de geruchtentrein het vertrekstation heeft verlaten, vertellen we je vandaag dat de marketingtrein ook het vertrekstation heeft verlaten. Activision en Infinity Ward hebben de eerste officiële beelden en details onthuld. De game komt uit op 23 oktober 2026.

Het is officieel! Call of Duty: Modern Warfare 4 is echt en de game komt uit op 23 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series consoles, pc en Nintendo Switch 2. Yes, dat heb je goed gelezen. Dit is de eerste Call of Duty-game die uitkomt op de Nintendo Switch 2.

De oorlog barst los op het Koreaanse schiereiland wanneer Noord-Korea een grootschalige invasie begint die de wereldorde compleet op z’n kop dreigt te zetten in Call of Duty: Modern Warfare 4. Terwijl een jonge groep Zuid-Koreaanse soldaten probeert te overleven aan de instortende frontlinies, voert een wraakzuchtige Captain Price aan de andere kant van de wereld een persoonlijke oorlog vanuit de schaduwen. Maar zodra zijn geheime missie botst met de krachten achter de invasie, dreigt het conflict volledig uit de hand te lopen.

Ontwikkeld door Infinity Ward neemt Modern Warfare 4 spelers mee naar de donkerste en explosiefste hoofdstukken uit de serie tot nu toe. Verwacht intense loopgravenoorlog in Korea, zenuwslopende close-quarter-gevechten in New York, spectaculaire achtervolgingen door de straten van Parijs, nachtelijke SAS-raids in Mumbai en grootschalige aanvallen om bezette steden terug te veroveren.

DMZ keert officieel terug naar de multiplayermode van Modern Warfare 4. De volledige onthulling hiervan vindt plaats op 7 juni 2026, tijdens de Xbox Showcase. Infinity Ward heeft verder grootse plannen voor de multiplayermode met veelgevraagde veranderingen, waaronder het verwijderen van Bloom, een verbeterd diepte-effect, natuurlijkere beweging van wapens in combinatie met de beweging van de spelers.

Call of Duty: Modern Warfare 4 komt officieel uit op 23 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series-console, pc en Nintendo Switch 2. De game komt niet naar PlayStation 4 en Xbox One. De Nintendo Switch 2-versie wordt in samenwerking met Infinity Ward gemaakt door Digital Legends.