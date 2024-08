Dying Light: The Beast aangekondigd tijdens Gamescom

De Dying Light franchise van Techland weet keer op keer te verbazen met unieke content waarmee ze hun games verrijken. De nieuwste uitbreiding neemt een zeer beestachtige wending.

Het was al eerder gelekt en Geoff Keighley gebruikte al een teaser van “The Beast is coming to Games” in aanleiding naar de show. Dying Light: The Beast is een standalone uitbreiding op Dying Light 2 en laat je terugkeren naar het originele character uit de eerste game, Kyle Carne. The Beast beloofd een meer horrorachtige take te worden op de franchise waarbij je op een beest moet zagen dat nog angstaanjagender moet zijn dan de vele zombies die door de wereld strompelen.

Voor deze standalone uitbreiding reis je af naar een nieuw “rural” gebied, handgemaakt voor de expansion. Kyle is ontsnapt na de brute experimenten die op hem verricht zijn en daar heeft hij wat krachten aan over gehouden. De uitbreiding zal je ongeveer 20 uur zoet houden. Wanneer de uitreiding precies uit komt is nog niet bekend.

