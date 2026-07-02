Attack on Titan 3 nieuwe beelden gedeeld door Koei

Soms in de gamingwereld heb je aankondigingen die je niet verwacht, maar waar je heel blij mee bent. Dit was ondergetekende toen tijdens de Summer Game Fest Attack on Titan 3 werd aangekondigd. Koei Tecmo deelt nu nieuwe beelden van de game en ook een releasewindow!

Nog geen dag geleden heeft Koei Tecmo maar liefst twee nieuwe video’s online gezet over Attack on Titan 3. De eerste video is een korte gameplay-revealtrailer, maar daarnaast ook nog eens een 45 minuten durende presentatie over de game! Natuurlijk kun je in dit bericht er alles over lezen en beide video’s zelf gaan bekijken.

Attack on Titan 3

De anime is al sinds 2023 afgelopen, maar Attack on Titan blijft een begrip. Het was dus een fijne verrassing toen tijdens Summer Game Fest een nieuw deel in de franchise werd aangekondigd dat het volledige verhaal in gamevorm brengt. Laten we als eerste kijken naar de korte gameplay-revealtrailer.

De trailer begint met de scouts die in de penarie zitten en de stem van Hange die het verhaal vertelt. We kunnen in deze game een eigen personage maken en het lijkt erop dat we deel zijn van de engineering unit onder leiding van Hange. Verder in de trailer wordt al snel duidelijk dat we niet alleen maar engineeringtaken doen, want we zien namelijk dat onze personages vrij veel titans afslachten.

Naast Hange zien we eigenlijk alle personages die je mag verwachten uit Attack on Titan terugkomen. Dit is niet zo vreemd, want het spel laat dus de gehele looptijd zien van de manga en anime. Verwacht dus zeker ook onze main karakters Eren, Armin en Mikasa verschillende keren terug te zien komen tijdens het avontuur!

Upgraden van wapens en verdelen van rantsoenen

Ook laat de trailer van Attack on Titan 3 zien dat we tijdens het spelen verschillende opties krijgen om onze wapens te upgraden en iets wat lijkt op een mechanic om rantsoenen te verdelen. Dit is niet vreemd in de AoT-wereld, want rantsoenen zoals eten en drinken zijn schaars en moeten dus ook op een eerlijke manier verdeeld worden.

Nieuwe opening animatie door MAPPA

Een groots nieuwtje uit bovenstaande video is dat MAPPA, het bedrijf dat de latere seizoenen van Attack on Titan naar een waanzinnig slot bracht, ook verantwoordelijk is voor de nieuwe opening voor deze game. Dit betekent dat MAPPA alweer even de spieren mag gaan flexen en ons weer mag voorzien van een waanzinnige animatiesequence.

De grote gameplay presentatie

Naast deze korte video is er dus ook een lange versie uitgebracht, een heus panel waar ze uitgebreid al op gameplay van Attack on Titan 3 ingaan en dat 45 minuten duurt. Mocht je dus nog meer over de game willen weten, neem dan zeker een kijkje in deze video. Mocht je met bovenstaande video al genoeg hebben gezien en wellicht niet te veel spoilers willen zien van hoe bepaalde gameplaymechanics gaan werken, dan raden we natuurlijk af om de video nu te kijken.

Dedicate your heart deze winter

Het laatste nieuwtje dat we met jullie willen delen over Attack on Titan 3, is dat in de video’s is getoond dat Attack on Titan 3 eindelijk een window heeft waarin het spel gaat uitkomen. Dat zou namelijk deze winter gaan gebeuren. Mochten we nu een concrete releasedatum krijgen, dan lees je dat natuurlijk ook op onze website.

Tot slot

Het is natuurlijk nog maar de vraag of dit de laatste game gaat worden voor Attack on Titan of dat er in de toekomst nog meer in het verschiet ligt. Wat Attack on Titan in ieder geval belooft, is een compleet verhaal van de serie van begin tot eind. Ga je het spel spelen deze winter? Of laat je hem aan je voorbijgaan? Laat het ons weten!