Onimusha: Way of the Sword vervroegt releasedatum naar 4 september

Capcom heeft er alle vertrouwen in. Wij na het spelen van de demoversie ook. Onimusha: Way of the Sword vervroegt zijn releasedatum van 25 september 2026 naar 4 september 2025. Dat zijn drie volle weken eerder dan oorspronkelijk gepland.

Tijdens de recente showcases in het voorjaar heeft Capcom de releasedatum voor het nieuwe hoofdstuk in de Onimusha-franchise gedeeld. Hier komen ze bij nader inzien op terug. In plaats van een uitstel, komen ze met een vooruitstel.. Way of the Sword verschijnt nu al op 4 september 2026.

Onimusha: Way of the Sword is now launching on September 4, 2026. Experience the beginning of Musashi’s journey with the demo and pre-order for bonus items when the full game arrives.#Onimusha pic.twitter.com/oeDnsYl7AD — Onimusha: Way of the Sword (@OnimushaGame) July 2, 2026

Het is niet de eerste keer dat Capcom dit doet. Eerder werd Pragmata al iets naar voren gehaald (hiervoor werd de game eerst wel jaren uitgesteld). De reden voor het vervroegen van de lancering is niet bekend. Wellicht om nog verder weg te zitten van de release van Grand Theft Auto 6, wellicht omdat de feedback op de demoversie is meegevallen. Bij dit soort action titles zie je vaak dat de ontwikkelaar meerdere demo’s organiseert om te polsen hoe fans de game vinden aanvoelen. Koei Tecmo en Team Ninja doen dit geregeld voor hun Nioh-games om zo de combat voor release zo ver als mogelijk te verfijnen.

Hoe dan ook, wat de reden ook is. Way of the Sword verschijnt eerder, maar als je echt niet kunt wachten, is er al een demoversie speelbaar op Steam, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.