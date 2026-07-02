Wie overleeft het hakblok van XBOX?

Nieuws 1 Jordy Gerritse 2 juli 2026
XBOX gaat flink snijden in budgetten. Ze hebben dit nog niet gedaan, maar wel aangekondigd. Op de achtergrond is het bedrijf hard aan het werk om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Meerdere ontwikkelstudio’s onder de Microsoft XBOX-paraplu liggen op het hakblok, maar wie komt er zonder schrammetje nog vanaf?
Asha Sharma, de nieuwe XBOX-baas, heeft het roer opnieuw omgegooid. Wat vooral begon met goed nieuws en veel vreugde in de community, keerde al snel om. Recentelijk heeft ze een herstructurering aangekondigd. Wat dit precies betekende, was nog niet duidelijk, maar recente rapporten geven hier een blik op.
Meerdere ontwikkelstudio’s die onder de groene XBOX-vlag varen, gaan sluiten of worden, waar mogelijk, verkocht. Exacte aantallen en om welke studio’s het precies gaat, is niet helemaal zeker, maar er wordt wel gesproken over enkele studio’s die het in ieder geval aangaat. Dit zijn onder andere:
Het is niet de eerste keer dat Microsoft een aangekochte studio afstoot. Dit is ook niet de laatste, maar wel de meest ingrijpende volgens rapporten. Het zou de grootste slachtronde in de industrie zijn tot nu toe als het slecht afloopt met de onderhandelingen voor eventuele overname.
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Arkane Studios Ninja Theory Obsidian ontslagen Xbox
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Jordy Gerritse 30 juni 2026
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