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Wie overleeft het hakblok van XBOX?

Nieuws 1 Jordy Gerritse 2 juli 2026

Microsoft chopping block XBOX

XBOX gaat flink snijden in budgetten. Ze hebben dit nog niet gedaan, maar wel aangekondigd. Op de achtergrond is het bedrijf hard aan het werk om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Meerdere ontwikkelstudio’s onder de Microsoft XBOX-paraplu liggen op het hakblok, maar wie komt er zonder schrammetje nog vanaf?

Asha Sharma, de nieuwe XBOX-baas, heeft het roer opnieuw omgegooid. Wat vooral begon met goed nieuws en veel vreugde in de community, keerde al snel om. Recentelijk heeft ze een herstructurering aangekondigd. Wat dit precies betekende, was nog niet duidelijk, maar recente rapporten geven hier een blik op.

Meerdere ontwikkelstudio’s die onder de groene XBOX-vlag varen, gaan sluiten of worden, waar mogelijk, verkocht. Exacte aantallen en om welke studio’s het precies gaat, is niet helemaal zeker, maar er wordt wel gesproken over enkele studio’s die het in ieder geval aangaat. Dit zijn onder andere:

  • Ninja Theory – makers van de Hellblade-reeks. Ze toonden Senua tijdens de XBOX Showcase. Niet om de speler te verleiden, maar om potentiële kopers van de studio te verleiden met beelden van wat mogelijk komen gaat als Ninja Theory verkocht wordt.
  • Compulsion Games – makers van South of Midnight. Deze game heeft onlangs nog een PlayStation 5-versie gekregen.
  • Undead Labs – werkt momenteel aan State of Decay 3 en deelt wekelijks developer diaries die de game goed belichten. Kan haast geen toeval zijn.
  • Arkane – makers van Dishounders en werkt op dit moment aan Marvel’s Blade.
  • Double Fine – vooral bekend van Psychonauts.
  • Obsidian – de recentste die zich toevoegt aan het rijtje. Makers van The Outer Worlds, Avowed en natuurlijk Fallout: New Vegas.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft een aangekochte studio afstoot. Dit is ook niet de laatste, maar wel de meest ingrijpende volgens rapporten. Het zou de grootste slachtronde in de industrie zijn tot nu toe als het slecht afloopt met de onderhandelingen voor eventuele overname.

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About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

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