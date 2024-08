Lost Records: Bloom & Rage toont nieuwe beelden

Lost Records: Blood & Rage is de nieuwste game van de makers van DON’T NOD. Zij hebben tijdens de Gamescom Opening Night Live nieuwe beelden getoond van de game.

De Gamescom Opening Night Live is zojuist afgelopen en er zijn veel nieuwe games tijdens dit evenement getoond. DON’T NOD hun nieuwste game Lost Records: Blood & Rage hoorde daar ook bij. Deze nieuwe verhalengame beloofd weer spannende keuzes met zich mee te gaan brengen.

Omdat een video meer dan duizend woorden zegt willen we er niet omheen draaien en de trailer gelijk met jullie delen. Neem dus snel een kijkje:

Lost Records: Bloom & Rage

In de trailer kijken wij naar de eerste gameplay beelden van Lost Records: Bloom & Rage. De keuzes die jij maakt hebben impact op de rest van het verhaal. Bedenk dus goed welke keuzes jij wilt maken. Je ziet een groep vrienden die op avontuur gaan. Er wordt een pakketje gevonden en het mysterieuze verhaal begint.

DON’T NOD

DON’T NOD kennen we naast Lost Records: Blood & Rage natuurlijk ook van The Banishers en Tell me Why. Mochten deze games je nog niets zeggen dan willen wij graag wijzen naar Life is Strange.

Lost Records: Bloom & Rage verschijnt in twee delen. De eerste tape is te spelen op 18 februari 2025. Voor de tweede tape moeten we even wachten tot 18 maart 2025. Je kunt de game nu op je verlanglijst zetten voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Steam.