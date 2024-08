Indiana Jones and the Great Circle releasedate(s) aangekondigd

Daar is die dan, de releasedate van Indiana Jones and the Great Circle. Maar zoals we eerder al lieten weten komt de game niet alleen naar de PC en Xbox, maar uiteindelijk ook naar de PlayStation 5!

Tijdens de gameplay reveal horen we de stem van Troy Baker die de rol van Indiana op zich neemt. Tijdens deze gameplay sessie zien we dat je met Indiana op avontuur gaat en dat betekent meer dan klauteren en vechten. Zo zul je ook puzzels moeten oplossen en je hersenen aan het werk moeten zetten om de diepste geheimen te ontdekken. We hoeven niet lang meer te wachten, aangezien de game op 9 December al uit zal komen voor PC en Xbox Series S|X!

Adventure Calls. Indiana Jones and the Great Circle is coming to Xbox Series X|S and PC on December 9. Pre-order now! Get a new look at Indy’s global adventure and the tools at his disposal as he faces off against sinister forces. From the whip and colt to his trusty journal and camera, you’ll need everything he’s got to unravel the mystery of the Great Circle. Coming to PlayStation 5 in Spring 2025. Play it day one on Game Pass, or up to 3 days early by pre-ordering the Premium Edition, Premium Edition Upgrade, or Collector’s Edition.

– Bethesda Softworks