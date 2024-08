Preview: Sonic x Shadow Generations

Sonic en Shadow zijn terug in een pakket met opgepoetste levels uit eerdere Sonic games. Een pakket met “The Best Hits Of”, zou je Sonic x Shadow Generations kunnen noemen. Wij zijn aan de slag gegaan met een stuk of 8 levels uit deze collectie tijdens Gamescom 2024. Het resultaat mag er wezen, als je van Sonic houdt.

Kleine disclaimer, maar ik ben een enorme Sonic-noob. Ik ben ontzettend slecht in de games en het steeds opnieuw spelen van een level voor de beste score is niet voor mij weggelegd. Ook al heb ik een nostalgische zwakte voor de blauwe egel, voornamelijk door de Adventure-reeks. in 2D Sonic ben ik geen kei, maar toch gaat bijna iedere nieuwe Sonic game wel mee naar huis en heb ik genoten en gevloekt tijdens het spelen van onder andere Sonic Mania en de meest recente Sonic Superstars.

Sonic x Shadow Generations

De naam zegt eigenlijk precies wat het is. Sonic en Shadow door de generaties heen, opnieuw te spelen met al je moderne toeters en bellen. Een mooi samenhangend geheeld die snoept uit allerlei voorgaande Sonic titels voor een collectie met de beste levels voor alle snelheidsfanaten. En ik moet eerlijk bekennen, dat ik me daar kostelijk mee heb vermaakt tijdens Gamescom. Voornamelijk in de 3D levels kon ik het meeste plezier halen, want daar komt toch een beetje mijn liefde voor Sonic naar boven uit de Adventure games. Ik weet dat ik nu heel veel “echte” Sonic fans teleurstel, maar soit.

In de demo die we hebben gespeeld kies je in het hoofdmenu voor Sonic of voor Shadow levels. Beide figuren hadden ongeveer 4 levels om doorheen te banjeren. Uiteraard wordt er eerlijk gesnoept uit de eerdere Sonic titels en beginnen we niet zomaar ergens, maar beginnen we netjes met een 2D level van Green Hill Zone, gevolgd door een 3D level en daarna een level uit de fabriek-achtige setting. Een thema waar ik door de jaren heen een absolute afkeer aan heb gekregen, maar het was hier niet zo heel slecht. Ik zat er lekker in en dat verbaasde me stiekem wel een beetje.

Waar de game voor mij echt ging shinen was tijdens het spelen van Shadow. Ik weet niet wat het is, maar de “Evil” counterpart van Sonic is toch veel cooler en zijn levels zijn in mijn ogen ook gewoon veel leuker om te spelen. Vooral in één level waar we het mochten opnemen tegen een boss die ons over het water verschillende trucjes liet doen om hem te kunnen beschadigen. Snelheid, timing en focus speelde hier een belangrijke rol en hierbij had ik echt het gevoel dat een Sonic game je moet geven. Niet stoppen, blijven gaan, concentreren en een adrenaline rush krijgen door alles lekker vloeiend en bijna perfect uit te voeren. Iets dat me eigenlijk nauwelijks lukt in een 2D level omdat ik dus niet zo hou van het opnieuw spelen van die levels om de layout een beetje uit m’n kop te leren.

Tot zo ver

Sonic x Shadow Generations voegt eigenlijk het beste van de franchise samen in één pakket waar alle Sonic fans van kunnen smullen met wat mij betreft een hele fijne en gezonde afwisseling tussen de verschillende soorten Sonic games. Het is voor mij misschien wel de leukste Sonic game die ik in een lange tijd heb gespeeld. En stiekem ook één van de weinige Sonic titels waar ik dan ook echt weer naar uit kijk alsof ik weer terug duik in het Gamecube tijdperk en mijn liefde voor Sonic ontdekte.

Sonic x Shadow Generation was ook speelbaar op Gamescom voor de bezoekers. Heb jij de game daar gecheckt? In de publieke demo konden spelers aan de slag met 4 levels in plaats van 8 en konden ze mijn favoriete level, de bossfight met Shadow, helaas niet spelen.